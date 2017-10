Von Matthias Reichle

Kaunertal – Nach jahrelangen Diskussionen und Vorbereitungen gab der Kaunertaler Gemeinderat kürzlich grünes Licht für den Neubau des Gemeindehauses. Der Beschluss fiel einstimmig. Das Gebäude soll am bisherigen Standort errichtet werden, dazu wird das bestehende Gemeindehaus abgerissen, erläutert Bürgermeister Pepi Raich auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung die Planungen.

Insgesamt wird das Projekt, das 2018 umgesetzt werden soll, 1,8 Millionen Euro kosten. Der Entwurf stammt von der Zammer Architektengemeinschaft Platter/Häusler. „Es wird ein ansprechender Bau“, betont der Dorfchef, der die Visualisierung demnächst bei einer Gemeindeversammlung präsentieren will. Die Substanz des Bestandsgebäudes sei zu alt und zu schlecht gewesen, um es zu erhalten, zudem bestehe kein Denkmalschutz.

Das Besondere: Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeindeprojekten wird das neue Gemeindehaus nicht größer, sondern um ein Drittel kleiner, erklärt Raich. „Das Haus war früher ein Schulgebäude. Es wurde von der Gemeinde übernommen – dort fanden aber auch die Bankfiliale, die Post und die Gletscherbahnen Platz.“

Nach dem Abzug der Post und der Schließung der Bankfiliale – es gibt noch einen Selbstbedienungsbereich – bleibt nun nur noch die Gemeinde übrig, so Raich. „Die Gletscherbahnen haben etwas Eigenes vor.“

Im neuen Gebäude gibt es neben Räumen für die Verwaltung und dem Sitzungssaal auch Platz für Kaunertaler Vereine. Man will im März mit dem Bau beginnen, so Raich. Das alte Gebäude wird geschleift, die Gemeindeverwaltung zieht ins alte Auerhaus um, das angekauft worden ist. Bis Spätherbst soll das Gemeindeamt zurück in die neuen Räume ziehen können.

In der Gemeinderatssitzung wurden gleichzeitig die Planungsarbeiten für das Gebäude mit Kosten von insgesamt 99.000 Euro beschlossen.