Söll – Die Begriffe Sport, Berg und Umwelt stehen am Freitag im Mittelpunkt einer spannenden Diskussion in der Gipfelalm auf der Hohen Salve, zu der die Bergbahn Söll und die Tour de Tirol einladen. Angesprochen werden soll dabei das Spannungsfeld Tourismus und Umwelt. Sind wir in Tirol schon an der Belastbarkeitsgrenze angelangt? Welche Chancen hat die Politik bzw. die Behörde, lenkend einzugreifen, ohne die Wirtschaft zu behindern? Thema werden aber auch eventuelle Modelle für eine nachhaltige touristische Nutzung der Umwelt sein – und welche Rolle der Sport dabei einnehmen kann.

Unter der Moderation von TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern sitzen Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter, Kufsteins Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer, Unternehmer Anton Pletzer, der ehemalige Formel-1-Pilot und neue Chef der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft Gerhard Berger sowie Ski-Weltcup-Läuferin Christina Ager auf dem Podium. Auch Kaisermarathonsieger Patrick Wieser wird an diesem Abend dabei sein und mitdiskutieren.

Tickets zum Preis von 45 Euro pro Person sind an der Kassa der Bergbahn Söll (05333/5260) erhältlich – die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Im Eintrittspreis sind die Berg- und Talfahrt mit der Gondel sowie regionale Spezialitäten in der Gipfelalm inkludiert. Die Sonderfahrt auf die Hohe Salve ist von 18 bis 18.30 Uhr möglich, retour geht es von 22 bis 23 Uhr. Die Podiumsdiskussion beginnt um 20 Uhr. (TT, mm)