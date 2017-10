Von Edith Schlocker

Innsbruck – Als Baumeister bzw. Bauleiter hat Mark Dablander schon bei so manchen Projekten in Containern gewohnt. Und das als gar nicht so unbequem empfunden, wie man landläufig meinen würde. Wobei der in Kanada geborene Tiroler mit einigen Semestern Architekturstudium von sich behauptet, ein genügsamer Mensch zu sein. Einen regelrechten Horror davor zu haben, allzu sesshaft zu werden.

Das direkt an der Hangkante von Arzl liegende schmale Grundstück besitzt Mark Dablander schon seit Jahren. Eine Zeitlang hat der Single darauf seinen Wohnwagen abgestellt und in ihm auch gewohnt. Was weder den Nachbarn noch der Polizei gepasst hat, weshalb er sich etwas überlegen musste. Eine Wohnung mieten wollte er nicht, eine kaufen schon gar nicht. Weshalb er auf die Idee kam, sich ein Haus aus Standard-Containern, wie sie u. a. für die Verschiffung oder auch als Baucontainer zum Einsatz kommen, zu bauen.

Ein bisschen Provokation sei bei diesem Plan schon dabei gewesen, gibt Mark Dablander zu. Und die sehr bürgerlichen Nachbarn hätten sich auch einigermaßen schwer mit seinen Containern getan, die er in drei Ebenen in die ganz bewusst ungemähte Wiese gestellt hat. Als grell buntes Haus, das so komplett anders daherkommt, dass es jedem Bahnfahrer, der kurz vor der Einfahrt nach Innsbruck aus dem Fenster schaut, auffallen, ihn/sie neugierig machen muss.

Basis von Dablanders Haus, das eigentlich eine kleine Reihenhausanlage ist, ist ein betoniertes Streifenfundament. An ihrer Nordseite liegen die roten, grünlich- bzw. dottergelben Doppelcontainer jeweils direkt auf diesem Fundament auf, an weiteren sechs Punkten auf betonierten Säulen, die je nach Situierung zum Hang unterschiedlich hoch sind.

Erschlossen wird die kleine Wohnanlage hangseitig oben bzw. östlich des Hauses durch eine sehr steile Stiege. Das oberste knallrote Containerhaus bewohnt Mark Dablander selbst, das mittlere auszubauen ist sein Sohn dabei und das unterste ist an eine junge Familie vermietet. Jede der Einheiten besteht aus zwei durch eine Stiege verbundenen Geschoßen, die aus zwei miteinander verschraubten Standardcontainern bestehen.

Die sechs Doppelcontainer mit einer Grundfläche von je knapp 25 Quadratmetern auf die vorbereiteten Fundamente zu montieren, war in einem Tag erledigt. Oben wird gewohnt, unten wird neben dem Bad/WC geschlafen. Diese wurden fix fertig eingerichtet und bereit zum Anschluss an die Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen geliefert. Allein die Farbe des Kunststoff-Bodenbelags hat Mark Dablander in seiner unteren Etage ausgesucht. Im Wohnbereich mag es der Hausherr dagegen „gemütlich“, was er mit Holz assoziiert. Und so hat er den Boden mit echten Eichenparketten belegt, während er die Wände mit einem Laminat getäfelt hat, das so tut, als wäre es aus Eiche. Ein Bruch, der Mark Dablander allerdings in keinster Weise stört. Ganz im Gegenteil.

Beheizt werden die perfekt gedämmten, mit dreifachverglasten weißen Kunststofffenstern bestückten kleinen Blechhäuser per Holzofen, unterstützt – falls Dablander zum Einheizen keine Lust hat – durch eine Elektroheizung. Die sehr hohen Kaminrohre aus poliertem Edelstahl dominieren als reizvolle, fast skulpturale Elemente den Außenauftritt dieses in jeder Weise außergewöhnlichen Hauses.

Richtung Süden öffnet sich jede der Einheiten durch eine großzügig dimensionierte holz­umrahmte bzw. -beplankte Terrasse, die der Aussicht wegen im untersten Haus als weit auskragender „Käfig“ an die Containerwand gehängt ist.

Ein Haus wie dieses zu bauen, sei schon eine Herausforderung gewesen, gibt Dablander zu. Nicht zuletzt wegen der Baubehörde, die wollte, dass die Container komplett in Holz eingehüllt werden. Als Kompromissvariante ist es nun ein hölzernes Rankgitter geworden, das mit den Jahren zuwachsen soll. Sofern das Haus nicht vorher abgebaut und ganz woanders wieder aufgebaut wird.