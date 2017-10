Schwaz – Traudl Hecher-Görgl zählte in den 1960er-Jahren zu den weltbesten Skirennläuferinnen. Die gebürtige Schwazerin feierte über 50 Siege in internationalen Rennen. Ihre wichtigsten Pokale und Medaillen – wie die Bronzemedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1960 und 1964 – sind jetzt in einer Vitrine vom Haus Franziskus zu sehen. Hier wohnt Hecher-Görgl, seit sie vor einem Jahr aus der Steiermark in ihre Heimatstadt zurückkehrte. Mittwoch fand zu Ehren des kürzlich stattgefundenen 74. Geburtstags der ehemaligen Skifahrerin eine kleine Feier im Heim statt. Weitere Medaillen von ihr werden demnächst auf der Burg Freundsberg und im Hecherhaus zu sehen sein. (ad)