Von Helmut Wenzel

Nauders – Desolat und dem Verfall völlig ausgeliefert: Nur so lässt sich der Zustand des einst schönsten und besten Hotels zwischen Landeck und Meran beschreiben – das denkmalgeschützte Hochfinstermünz. Die engagierten Nauderer Kulturvereine sahen sich außerstande, ein Sanierungsprojekt auf die Beine zu stellen – Motto: „Wer das kauft, handelt sich Sisyphusarbeit ein“.

Dennoch wird das verwaiste Hotel dieser Tage überraschend aus dem Dornröschenschlaf geweckt. „Wir streben den Verkauf an, der Vertrag ist in Ausarbeitung“, bestätigte Bruno Bock, Sachwalter der Besitzerin Emmi Priebsch, auf TT-Anfrage. Allerdings müssten noch Fragen mit der Grundverkehrsbehörde abgeklärt werden. Diese Fakten bestätigt auch der Nauderer Bürgermeister Helmut Spöttl. Mehr kann und will er dazu im Moment nicht sagen. Die legendäre Hochfinstermünz-Wirtin Emmi Priebsch ist kinderlos, sie lebt in einem Pflegeheim.

Das Bezirksgericht Landeck hatte vor einigen Jahren ein Schätzgutachten in Auftrag gegeben. Der Wert der Immobilie wurde mit 130.000 Euro beziffert. Inzwischen soll das Objekt wegen des schlechten baulichen Zustandes weniger als 100.000 Euro wert sein.

Der Käufer, ein ehemaliger Hotelmitarbeiter, will das Hochfinstermünz in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt sanieren und dann gewerblich nutzen. Bei der künftigen Nutzung hält er sich derzeit bedeckt: „Die Henne gackert erst, wenn sie das Ei gelegt hat.“ Gerüchte, wonach ein Nacht- oder Erotikklub eingerichtet werden soll, könne er keinesfalls bestätigen. Sehr wohl denkt er an den Bau einer unterirdischen Garage, die von Besuchern der Wehranlage Altfinstermünz und auch von den Hochfinstermünz-Besuchern genutzt werden könne.

Nach seinem Wissensstand sei das Vorhaben derzeit als „visionäres Projekt“ zu werten, sagte Tirols Denkmalchef Walter Hauser auf TT-Anfrage. „Aber grundsätzlich halte ich die Restaurierung nach denkmalpflegerischen Anforderungen für machbar. Es wird eine Herausforderung, entsprechende Lösungen zu finden.“ Die Herausforderung liege darin, das Objekt „in die Sprache der Region zu integrieren“. Das „magische Dreieck“ im Umkreis von wenigen 100 Metern – mit Hochfinstermünz, Altfinstermünz und Festung Nauders – könnte zu einem Kulturlandschaftspark entwickelt werden, so Hauser. „Da stecken auch viele Synergieeffekte drinnen.“ Landtagspräsident Herwig van Staa hatte mehrfach erklärt, das „magische Kulturdreieck“ unterstützen zu wollen.