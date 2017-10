Von Claudia Funder

Lienz – Man findet sie vielerorts in Gängen und Ambulanzen des Bezirkskrankenhauses Lienz – geschriebene Worte der Ermutigung, des Trostes, zum Schmunzeln oder Nachdenken. Die Gedichte an den Wänden bilden eine willkommene Abwechslung für Patienten ebenso wie für Besucher oder das Personal.

Die Gedanken werden vor allem von Osttirolern zu Papier gebracht, von Kranken wie Gesunden, Jungen wie Alten. Lyrik aller Art landet entweder in einer Textbox beim Eingang – mit Namen versehen oder auch anonym, ganz wie es der Schreiber will – oder sie wird an info@bildung-­frieden.net gemailt. In ausgedruckter Form wird sie dann auf den Stationen und Ambulanzen aufgehängt.

Am 24. Oktober wird die sympathische Aktion „Gedichte im Krankenhaus“ 15 Jahre alt. Der Anlass, sie zu starten, war einst ein trauriger. Es war gerade einen Monat her, dass eine Osttirolerin an einer schweren Erkrankung verstorben war. Vorher brachte sie noch ausgeborgt­e Bücher in die Bücherei zurück, sie hatte während ihrer Krankheit aus Literatur viel Kraft geschöpft.

Im freundschaftlichen Gedenken an sie wurden genau an ihrem 40. Geburtstag die ersten 14 Gedichte im Spital aufgehängt, erinnert sich die damalige Leiterin der Stadtbücherei Lienz, Elisabeth Ziegler-­Duregger. Diese kamen so gut an, dass man immer wieder neue Lyrik „nachlieferte“. Im Lauf der Jahre wurden es über 1000 Texte.

Ziegler-Duregger startet als Obfrau des Vereins „Bildung bringt Frieden“ nun erneut einen Aufruf. Zum Jubiläum werden Gedichte zum Thema Freundschaft gesucht. Jeder, der seinen Gedanken Ausdruck verleihen will, kann mitmachen. Der künstlerische Wert des Gedichts ist bei dieser Aktion zweitrangig.