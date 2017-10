Wörgl – Pflegende Angehörige entlasten und pflegebedürftige, ältere Menschen bestmöglich dabei unterstützen, so lange wie möglich zuhause in den eigenen vier Wänden leben zu können – mit diesem Ziel startet im Jänner 2018 die Tagesbetreuung Wörgl, die vom Gesundheits- und Sozialsprengel Wörgl im neuen Erweiterungsbau des Wörgler Seniorenheimes angeboten wird. Die Einrichtung zur Tagesunterbringung mit aktivierendem Programm öffnet vorerst an drei Tagen von 8 Uhr bis 16 Uhr.

„Die Tagesbetreuung Wörgl ist ein zusätzliches Angebot im Rahmen der mobilen Betreuung“, erklärt Sprengel-Obfrau Maria Steiner, die sich gemeinsam mit Geschäftsführerin Michaela Fabiankovits auf den Start des neuen Sprengel- Angebotes im Jänner 2018 freut.

Ein Lokalaugenschein auf der Baustelle gibt einen Einblick in die Ausstattung der hellen, freundlichen 180 Quadratmeter großen Räumlichkeiten, die über einen eigenen Eingang südseitig im Parterre des Neubautraktes sowie über eine Terrasse und einen Grünbereich im Seniorenheim-Park verfügen.

Acht Betreuungsplätze stehen hier für ältere, pflegebedürftige Menschen aus Wörgl und den Nachbargemeinden Angath, Angerberg, Mariastein, Kirchbichl, Langkampfen und Bad Häring zur Verfügung. (vsg)