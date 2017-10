Von Markus Schramek

Innsbruck – Klaus Lugger vom TT-Ombudsteam hat zum Stichwort „Nachbarstreit“ schon viel erlebt. Denn der frühere Chef der „Neuen Heimat Tirol“ verfügt über 40 Jahre Praxis mit Wohnthemen. Beim aktuellen Fall schüttelt Lugger aber den Kopf: „So etwas hatte ich noch nie.“

Eine Auseinandersetzung unter Nachbarinnen über das Füttern von Katzen ist aus dem Ruder gelaufen – und zwar (tat)kräftig. Die Kontrahentinnen, allesamt reifere Damen und eine schon jenseits der 80, bedachten einander sogar mit körperlichen Attacken und Ohrfeigen.

Den genauen Ort des zänkischen Geschehens lassen wir lieber unerwähnt. Nur so viel: Diese unrühmliche Sache hat sich nicht allzu weit von Innsbruck entfernt zugetragen.

Nachbarin A missfiel es gründlich, dass drei ihrer Mitbewohnerinnern die Liebe zu Schnurli und Co. entdeckt hatten: Die drei Widersacherinnen fütterten mehrere Katzen, die von einem Bauernhof stammten, der sich in der Nähe der Wohnanlage der vier Frauen befindet. Futter und Milch wurden am Rande der Wohnanlage platziert, damit die samtpfotenen Tierchen sich daran laben konnten.

Nachbarin A stellte das fütternde Trio zur Rede. Schließlich verbot die Hausordnung ausdrücklich das Anfüttern fremden Getiers auf den Allgemeinflächen dieser Mietwohnanlage. Ein (unschönes) Wort ergab das andere. Der Streit eskalierte, es blieb nicht bei Worten. A. und ihre Gegnerinnen bezichtigten sich nachher wechselseitig, mit den Handgreiflichkeiten begonnen zu haben.

Inhaltlich hat Nachbarin A. mit ihrer Beschwerde Recht. Und die Hausverwaltung wurde auch aktiv, um auf das Fütterungsverbot hinzuweisen. Der Verlauf dieser Meinungsverschiedenheit unter Nebenbewohnerinnen ist aber trotzdem völlig daneben.

„Tiere in Wohnanlagen sind ein sehr sensibles Thema“, lautet Ombudsmann Luggers Fazit. Die Freude über Gesellschaft aus dem Tierreich ist nicht bei jedermann gleich stark ausgeprägt.

„Wenn man Tiere hält, dann bitte so, dass die Nachbarn nicht gestört werden“, lautet Luggers Rat. In gemeinsamen Gärten- und Außenanlagen (wie Sandkisten) ist tunlichst darauf zu achten, dass Haustiere keine grauslichen (Kot)-Spuren hinterlassen.

Hunde gehören im Bereich von Wohnanlagen an die Leine. „Manche Menschen haben Angst vor Hunden, darauf ist Rücksicht zu nehmen“, so Lugger kurz und bündig.

Auch rechtlich ist der Umgang mit und das Halten von Haustieren eine heiße, sehr kontroversielle Materie. Den Gerichten geht die Arbeit diesbezüglich jedenfalls nicht aus. Es gibt etliche Urteile, allerdings auch immer noch genügend Grenzfälle.

Hilfreich, wie im geschilderten Katzen-Streit, ist eine konkret formulierte Hausordnung. Sie kann Regeln für das Halten von Tieren vorsehen.

Wohnungseigentümern (einer Wohnanlage) das Halten von Vierbeinern zu verbieten, ist aus Sicht von Rechtsanwalt Erik Kroker jedoch fraglich. „Ortsübliche Tierhaltung, damit meine ich etwa Katzen und ungefährliche Hunde, sollte den Eigentümern jedenfalls erlaubt sein.“

Fraglich ist, ob damit auch Kampfhunde zulässig sind. Denn es ist juristisch nicht geklärt, welche Hunde als Kampfhunde gelten.

Und wie sieht es bei Mietwohnungen aus? „Der Vermieter kann dem Mieter das Halten von Hund oder Katze ohne Angabe von Gründen verbieten“, führt Kroker dazu aus. Festzuhalten ist das Verbot im Mietvertrag.

Allerdings, so betont Kroker, müsse das ein Mietvertrag sein, bei dem der Mieter mitwirken kann. In der Praxis werden aber oft vorgedruckte, formularhafte Verträge vorgelegt. Auf deren Inhalt haben Mieter keinen Einfluss.

„Solche Verträge stehen rechtlich auf töneren Beinen“, sagt Kroker. Ein generelles Haustierverbot sei mit einem Formularvertrag nicht zu rechtfertigen. Zumindest die artgerechte Haltung von Kleintieren in Käfigen, Aquarien oder Terrarien müsse zulässig sein. Ob damit auch größere Tiere wie ein Hund grünes Licht erhalten, ist unklar. Die Gerichte haben da­rüber noch nicht befunden.