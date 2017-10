Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Einladung zum Geburtstagsfest macht deutlich, dass der Jubilar nicht einfach zu beschreiben ist. Das Waldhüttl im Westen Innsbrucks gelegen, bedient ganz unterschiedliche Bedürfnisse: Es ist eine Herberge für rund 30 Wohnungslose und Armutsmigranten, bietet zugleich einen Gemeinschaftsgarten für etwa 40 Naturliebhaber und wird durch eine Kulturscheune vervollständigt, die für Straßenkünstler und Feste offensteht. Bei all der Buntheit, will das Waldhüttl aber auch ein Ort der Meditation sein.

Das Erstaunlichste ist nicht das Konzept, sondern, dass es überraschend gut funktioniert, wie selbst Obmann Jussuf Windischer im Gespräch mit der TT festhält. „Meist sind an die 25 Leute in der Herberge, sie sind sehr bescheiden: Es gibt nur ein Bett, einen Stuhl und eine Gemeinschaftsküche. Größere Streitereien gab es nie, Alkoholexzesse schon gar nicht. Es sind erwachsene Leute und Selbstverwaltung kann auch gut funktionieren.“

Wer glaubt, im Waldhüttl sorge eine mehrseitige Hausordnung für geregelte Verhältnisse, irrt. Die Hausordnung ist klar, eindeutig und kurz. Sie lautet: Respekt und Interesse. Windischer dazu: „Die Leute arbeiten die ganze Woche, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im Waldhüttl können sie ausrasten und auch ein bisschen das Leben genießen.“ Das Refugium in Mentlberg liegt in schönster Natur, umgeben vom Wald, von Gärten und Tierwelt. „Es wird im Waldhüttl auch viel gefeiert, denn wo viel geweint wird, muss umso mehr getanzt werden“, erläutert er seine Philosophie.

Er ist weit davon entfernt, es sich in der kleinen Idylle bequem einzurichten. Windischer war zu allererst immer ein politischer Kopf. Das vom Innsbrucker Gemeinderat beschlossene Schlafverbot ärgert ihn immens. „Der Stadt fehlt diesbezüglich eine lösungsorientierte Politik. Armut, Notstände, Obdachlose, Kranke, auch psychisch belastete Menschen, brauchen Hilfe – nicht Verbote. Armut und Elend zu verbieten, ist sinnlos. Die Menschen zu vertreiben, ohne Alternativen anzubieten, ist arg und nicht zielführend. Es braucht Lösungen: leistbare Zimmer, Notschlafstellen, Nachtwarteräume und vieles mehr. Der Waldhüttl-Obmann fordert weitere Hilfe für Armutsmigranten ein. Diese würden – neben einer bescheidenen Unterkunft – vor allem Arbeit benötigen. Zeitungsverkauf, Musik, Pantomime bringe wenig Einnahmen (täglich um die 20 Euro). Im Notfall würden kleinere Verkaufstände in der Markthalle oder Flohmarktstände Besserung bringen. Gelegenheitsarbeiten – geregelt etwa mittels Betreuungsscheck – wären hilfreich. Windischer handelt aus dem christlichen Glauben heraus: „Die Orientierung an der Bergpredigt Jesu ist politisch. Jeder Mensch ist wertvoll. Die Parteinahme für die Menschen am Rande hat politische Konsequenzen.“