Söll – Auf der Hohen Salve, wo gestern das Ziel des Kaisermarathons war, diskutierten am Freitagabend bekannte Persönlichkeiten mit Moderator TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern. Die Bergbahnen Söll und die Tour de Tirol hatten Minister Andrä Rupprechter, Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer, den ehemaligen Formel-1-Piloten Gerhard Berger, die Skiweltcup-Läuferin Christina Ager und den Unternehmer Manfred Pletzer zum Gipfel-Hoagascht über Sport, Berg und Umwelt gebeten.

Berger, der seit gut einem Jahr wieder in Tirol lebt, meinte gleich zu Beginn der Diskussion, dass er Monte Carlo nur ungern missen möchte, „aber hier zu wohnen, ist ein Traum“. Das bestätigte auch die Söller Skiweltcup-Läuferin Christina Ager.

Die Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental sei ein schönes Skigebiet, aber teilweise würden die Berge ausgepresst wie eine Zitrone, merkte Berger an. Zumindest Ersteres konnte Rupprechter bestätigen: „Wir haben hier im Unterland das schönste Skigebiet der Welt. Wir können stolz sein, was wir in Tirol im Tourismus erreicht haben.“ Natürlich gebe es schon manchmal das Gefühl der „Übernutzung“.

„Es kommt immer darauf an, welchen Bezug man zur Heimat hat“, meinte Pletzer. Das Hexenwasser sei ein positives Beispiel – das für Natur und Gäste gut sei. „Wir haben Umweltvorschriften, die garantieren, dass kein Frevel passiert“, zeigte sich BH Platzgummer zuversichtlich und fügte an, dass wir uns von dem Gedanken „Umwelt gegen Wirtschaft“ entfernen müssen.

Schlussendlich sprachen sich alle Diskutanten für Olympische Winterspiele 2026 aus. (mm)