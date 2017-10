Innsbruck – Das Land Tirol sieht sich vor der Volksbefragung über eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 am 15. Oktober mit wahltechnischen Kalamitäten konfrontiert. Es wurden zwei Vorfälle bekannt, bei denen im Zuge der Briefwahl Abfärbungen der Unterschrift durch das Stimmkuvert auf den Stimmzettel passierten. Dies mache die Wahl nicht ungültig, man beschloss aber trotzdem Sofortmaßnahmen.

Die Unterschrift bzw. Teile der Unterschrift habe auf der Außenseite des als Stimmkarte bezeichneten hellblauen Kuverts unbeabsichtigt durch das darin liegende dunkelblaue Stimmkuvert auf den Stimmzettel abgefärbt, hieß es in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz der Landeswahlleitung. Verantwortlich dafür sei die Beschaffenheit des dunkelblauen Kuverts, erklärte der Vorstand der Abteilung Verfassungsdienst des Landes Tirol, Christian Ranacher.

Stimmzettel behält Gültigkeit

Je nach Schreibgerät könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Unterschrift ganz leicht bzw. in Fragmenten zu erkennen sei. „Die Stimmzettel wären aber trotzdem gültig. Es ist gesetzlich ausdrücklich bestimmt, dass Worte oder Zeichen, die auf einem amtlichen Stimmzettel über die Beantwortung der gestellten Frage hinaus angebracht sind, dessen Gültigkeit nicht beeinträchtigen“, betonte Ranacher.

Zudem könnten Abfärbungen ausschließlich bei der brieflichen Abstimmung auftreten, nicht aber bei der Urnenwahl. Bei der am selben Tag stattfindenden Nationalratswahl sind weder Brief- noch Urnenwahl betroffen.

Indes beschloss die Landeswahlbehörde am Freitag Maßnahmen. Ab sofort werde etwa den Unterlagen für die briefliche Abstimmung ein Beizettel mit einer Handlungsanleitung beigelegt, in der beschrieben ist, wie Abfärbungen vermieden werden können. Die Wähler werden darauf hingewiesen, zuerst die Unterschrift auf der hellblauen Stimmkarte zu leisten, bevor sie das dunkelblaue Kuvert in die hellblaue Stimmkarte geben. Auf diese Weise bleibe das Abstimmungsgeheimnis geschützt, so die Verantwortlichen.

Weiters würden die Gemeinden über die Gefahr von möglichen Abfärbungen informiert. Zudem werden die Stimmkarten auszählenden Kreiswahlbehörden angewiesen, zu Beginn der Auszählung die geöffneten hellblauen Stimmkarten durch Verpacken und Versperren einerseits und die daraus entnommenen Stimmkarten andererseits sofort zu trennen. Auch eine Gratis-Hotline für eventuelle Fragen der Bürger wurde eingerichtet.

Keine Verschiebung der Wahl, Anfechtung „nicht ausgeschlossen“

Landesamtsdirektor Josef Liener unterstrich jedenfalls, dass es „keine Rechtsgrundlage für eine Nicht-Durchführung oder Verschiebung“ der Volksbefragung gebe. Mit den Vorgängen rund um die Bundespräsidentenwahl im vergangenen Jahr sei das Ganze zudem überhaupt nicht zu vergleichen, denn schließlich sei es damals um beschädigte Wahlkarten gegangen, sagte Verfassungsdienst-Vorstand Ranacher. Eine mögliche Anfechtung der Abstimmung wollte Ranacher nicht ausschließen – aber dies könne man bei keiner demokratischen Entscheidung.

Inzwischen seien insgesamt 8000 ausgegebene Stimmkarten wieder bei den Kreiswahlbehörden eingelangt. Wie viele ausgegeben wurden, wisse man erst in der kommenden Woche.

In punkto Aufklärung der Panne befinde man sich in Abklärung mit der betroffenen Druckerei. Mit dieser arbeite man seit Jahren sehr eng zusammen – bis dato habe es noch nie Beanstandungen gegeben. (TT.com, APA)