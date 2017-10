Innsbruck – An jedem ersten Samstag im Oktober heulen beim Zivilschutz-Probealarm österreichweit die Sirenen auf. Hintereinander ertönen die vier Signale „Sirenenprobe“, „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“. Dabei wird die Funktionsfähigkeit der Sirenen überprüft – allein in Tirol sind das 963 Stück. Parallel dazu führt die Tiwag den jährlichen Flutwellen-Probealarm durch. „Der Zivilschutz-Probealarm dient nicht nur der Überprüfung der Sirenen. Er hat auch das Ziel, der Bevölkerung die Bedeutung der Signale sowie die Handlungsempfehlungen in Erinnerung zu rufen“, erklärt Zivil- und Katastrophenschutzreferent LHStv. Josef Geisler.

Persönliche Checkliste am Smartphone

Das Land Tirol stellt eine kostenlose Zivilschutz-App zur Verfügung. Sie kann gewohnt im Apple Store (IOS) oder Google Play Store (Android) heruntergeladen werden und beinhaltet neben den Sirenensignalen auch Notrufnummern und Handlungsanleitungen für etwaige Katastrophenfälle.

Auch die Vorsorge wird dort thematisiert: So finden sich in der App eine Checkliste, welche Lebensmittel und Medikamente man vorrätig haben oder welche Dokumente man sichern sollte. „Wir sind in Tirol immer wieder von Naturkatastrophen betroffen. Umso wichtiger ist es auch für jeden Einzelnen, auf den Ernstfall vorbereitet zu ein“, so Geisler.

Die Bedeutung der Sirenensignale

Ein dreiminütiger Dauerton bedeutet „Warnung und herannahende Gefahr“. In diesem Fall sollte man sich via ORF bzw. Internet über die aktuelle Lage informieren.

Bei einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton droht unmittelbar Gefahr. Hier gilt es rasch zu handeln und schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen. Über die Medien bzw. Lautsprecher würden dann wichtige Verhaltensmaßnahmen durchgegeben werden.

Auslösung bei Katastrophen

In Tirol wurde in den vergangenen Jahren drei Mal Zivilschutz-Alarm ausgelöst: Im September 2016 in Landeck aufgrund der Mure und des Aufstaus der Sanna. Im Juni 2015 wurde in Sellain vor Muren und Hochwasser gewarnt. In Kössen, St. Johann und Waidring ertönte das Signal im Juni 2013 aufgrund des Hochwassers in der Großache.

Ausgelöst wird Zivilschutzalarm im Ernstfall auf Anforderung einer Katastrophenschutzbehörde über die jeweilige Landeswarnzentrale. Das kann die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft oder das Land Tirol selbst sein. Im Falle einer bundesweiten Alarmierung – etwa wegen radioaktiver Bedrohung – wird der Alarm durch die Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres ausgelöst. (TT.com)