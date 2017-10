Kufstein – In den Räumen der Sparkasse Kufstein ist ein­e beeindruckende Ausstellung zum 140-Jahr-Jubiläum des Alpenvereins Kufstein zu sehen. Mit fast 5300 Mitgliedern ist der Alpenverein der größt­e Verein in Kufstein. Obfrau Ull­i Gradl-Zöttl konnte daher auch viele Besucher zur Ausstellungseröffnung begrüßen. Sparkassendirektor Reinhard Waltl hob in seiner Ansprache die einzigartigen Zeit­dokumente hervor, die zu den Schalteröffnungszeiten im dritten und vierten Stockwerk der Bank zu besichtigen sind. „Es sind großartige Leistungen über Generationen“, erklärte Waltl und betonte, dass der Verein durch die Bewegung in der Natur auch zur körperlichen Gesundheit seiner Mitglieder beiträgt.

Claudia Moritz und Fiona Aschenbrenner sind die beiden Kuratorinnen der Ausstellung, die unter dem Titel „Wegweisend“ läuft. Diese ist in fünf Bereiche eingeteilt: Sektion, Wege, Naturschutz, Hütten und Bergsteigen.

Mit 40 Mitgliedern hat die Vereinsarbeit begonnen, die 5000er-Grenze wurde 2011 geknackt und heute sind es 5286 Mitglieder. Die erst­e Unterkunftshütte wurde 1880 auf der Hinterkaiserfeldenalm gebaut, 1902 folgte die Stripsenjochhütte. Durch Sektionsmitglieder wurde 1910 der Skiklub Kufstein gegründet. Der erste Vorsitzende war Matthias Hörfarter, ihm folgten bis heute 13 Vorsitzende nach. (be)