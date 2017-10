Von Christoph Blassnig

Nußdorf-Debant – Wenn stolze Reiter hoch zu Ross Formationen bilden und die herausgeputzten Tiere kräftig schnauben, wiehern oder sich um die eigene Achse drehen, ist das nicht nur für die Augen und Ohren von Kindern und Tierliebhabern ein Fest. Bereits zum zehnten Mal lud der Verein Pferdesport Osttirol auf die Inmann-Ranch in der Debant.

„Bevor das Bundesheer seine Tragtierstaffel in der Franz-Josephs-Kaserne auflösen musste, haben wir uns immer dort zur Segnung getroffen“, erinnert sich Andreas Inmann, Obmann des Vereines, der knapp dreißig Mitglieder zählt. Auch eine Fuchsjagd, eine Art Reiterverfolgung mit traditionellen Regeln, habe damals, ausgehend von der Landwirtschaftlichen Lehranstalt, über die Felder und Wiesen durch den Lienzer Talboden geführt.

„Ein Jahr lang war dann gar nichts mehr. So haben wir selbst eine Pferdeweihe organisiert, ganz klein angefangen – und sind stetig gewachsen“, erzählt Andreas. Dass es heute ganz ohne Öffentlichkeitsarbeit schon eine größere gesellige Veranstaltung für viele private Pferdebesitzer, befreundete Reitschulen und Vereine geworden sei, mache ihn schon auch etwas stolz.

„Gesund durchs Jahr zu kommen, ist für Mensch und Tier nicht selbstverständlich“, meint der Organisator. Oft habe man schon erleben müssen, dass aus Kleinigkeiten große Auswirkungen erwachsen können. „Darum erbitten die Gäste den Segen von oben für sich und ihre liebgewonnenen Tiere.“ Wie letztes Jahr hat auch heuer Kooperator Sigmund Pichler aus Lienz die geistliche Zeremonie abgehalten.

„In unserer Kirche ist es eine Gepflogenheit und gute Tradition, durch Segnen Schutz und Hilfe zuzusprechen“, erklärt der Priester das Ritual. Er ist selbst Spätberufener und war lange Zeit Bergbauer mit Pferdezucht auf seinem eigenen Hof im Osttiroler Lesachtal. „Wir wollen Unglück, Krankheit und Gefahr von den Tieren fernhalten. Das Wissen um diesen Segen bestärkt auch die Menschen und schenkt ihnen Freude.“ Für die Reiter gibt es ein Glas Rotwein. Die Pferde bekommen ein Stück geweihtes Brot.

Nicole Nowotny aus Lienz kam mit ihrer Vollblut-Araberstute Shanin zur Weihe. Am Soldererhof von Peter Stotter in direkter Nachbarschaft zur Inmann-Ranch hat sie ihren ganzjährigen Stellplatz. Nicole kennt ihr Pferd fast von Geburt an und nennt es seit zwanzig Jahren ihr Eigen. Sie ist Verfechterin von „Horsemanship“, was man mit Pferde-Menschen-Kunst übersetzen mag. „Es geht um Respekt und Vertrauen statt Rohheit und Zügel“, sagt sie. „Dann ist dein Pferd dein Freund, Partner, Kumpel.“

Tagtäglich wird das Tier gepflegt und umsorgt. Und wenn kein Ausritt möglich ist, wechselt sich Nicole mit ihrem Gerhard bei den langen Spaziergängen ab, die sie manchmal bis zu 15 Kilometer weit führen können. „Im Winter reite ich Shanin nicht, dann gehen wir einfach so nebeneinander her“, sagt Nicole, und ihre Augen strahlen, wenn sie vom gemeinsamen Anstapfen gegen dichtes Flockentreiben und durch kniehohen Neuschnee erzählt.

In einer Box neben Shanin hat Daniela Linder ihren Wallach McDreamy eingestellt. Ihre Freundin Marina Schautzgy hilft nicht nur bei der Arbeit, sondern darf natürlich auch an der Freude auf dem Rücken des Pferdes teilhaben. „Bei den Tieren vergisst du den Rest der Welt. Alle Sorgen und der Stress sind verflogen.“

Durch die Körpersprache lerne man auch einen besseren Umgang mit den Menschen kennen, sind die beiden Pferdeliebhaberinnen überzeugt.