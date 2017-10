Von Claudia Funder

Lienz – Noch hat man die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Katze wieder auftaucht. Einen Monat ist es her, dass ein Transporter etwas mehr an Bord hatte als gedacht – nämlich den schwarzen Kater Felix, der sich am 8. September in Graz unbemerkt auf der Ladefläche versteckt hatte. Eine Waschmaschine war angeliefert worden.

Erst als der Fahrer auf dem Lienzer Hauptplatz die Hecktür seines Fahrzeugs wieder öffnete, sprang Felix heraus – und machte sich aus dem Staub. Seitdem wird nach dem Ausreißer gesucht. „Felix wurde bereits zweimal in der Friedenssiedlung gesehen“, weiß Christine Zangerl, Geschäftsführerin des Osttiroler Tierschutzvereins, die auch mittels Plakaten auf den Verlust hinweist. Der Besitzer hatte sich nach der verhängnisvollen Reise von Felix beim Verein gemeldet. Und: „Die Familie will selbst noch einmal nach Lienz kommen, um zu suchen“, betont Zangerl.

Felix trägt übrigens ein rotes Halsband mit Glöckchen und einer Kapsel samt Kontaktdaten des Besitzers. Wer Felix entdeckt, möge dies unter Tel. 0664 4433919 melden. „Ein Finderlohn von 100 Euro ist ausgesetzt“, ergänzt Zangerl.