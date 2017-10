Wien – Zum dritten Mal in Folge hat es bei der Lottoziehung am vergangenen Sonntag keinen Sechser gegeben. Somit geht es am Mittwoch um einen Dreifach-Jackpot mit rund 4,3 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer erfolgreich, sie erhalten dafür jeweils rund 56.400 Euro. Ein Wiener und ein Niederösterreicher waren per Quicktipp erfolgreich, ein Salzburger kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

Auch die zweite Ziehung von LottoPlus endete ohne Sechser. Die Sechser-Gewinnsumme in Höhe von 500.000 Euro wurde, da es bei LottoPlus kein Jackpot-Prinzip gibt, dem 2. Gewinnrang zugeschlagen. Damit erhalten die 65 Gewinner eines LottoPlus-Fünfers jeweils mehr als 9.000 Euro.

Die richtige Joker Zahl gab es gleich auf drei Quittungen - allerdings war nur auf einer einzigen auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Steirer war der Glückliche, der mit seinem „Ja“ zum Joker rund 272.300 Euro gewann. Zwei Wiener gingen durch ihr „Nein“ leer aus. (APA)