Von Eva-Maria Fankhauser

Achenkirch – Etwas Gutes zu tun kann manchmal ganz schön schwer sein. Vor allem dann, wenn man einen Charity-Galaabend organisiert und kaum jemand kommt.

In Ostafrika leiden Millionen Menschen Hunger. Laut der Hilfsorganisation Care Österreich haben aufgrund einer Dürre rund sechs Millionen Menschen im Südsudan kaum etwas zu essen. In Kenia, Somalia und Äthiopien brauchen mehr als 17 Mio. Menschen Nahrungsmittelhilfe. „Die aktuelle Dürre ist die schwerste seit vielen Jahren. Sie macht viele Entwicklungserfolge zunichte. Wenn es in den kommenden Monaten nicht regnet, droht Somalia eine Hungersnot. Wir brauchen jetzt die Mittel und Möglichkeiten, um das zu verhindern“, sagt Andrea Barschdorf-Hager, GF von Care Österreich.

Um den Menschen zu helfen, ruft die Hilfsorganisation zur Charity-Gala. Es soll für Trinkwasser und Nothilfe-Pakete gesammelt werden. Weiters möchte man unterernährte Kinder mit medizinischer Aufbaunahrung versorgen und ein mobiles Ärzteteam zur Gesundheitsversorgung aussenden. Auch Wasserquellen und Brunnen sollen instand gesetzt werden.

Dafür ist ein Galaabend mit afrikanischen Spezialitäten und musikalischer Unterhaltung durch Opernstar Eva Lind am 17. Oktober im Hotel Kronthaler in Achenkirch ge­plant. Doch der Charity-Abend droht ins Wasser zu fallen. „Derzeit haben sich noch zu wenige Interessierte angemeldet“, heißt es seitens der Care-Presseabteilung. Trotz 400 versandter Einladungen habe sich nur eine Handvoll angemeldet. Es liege wohl zum einen am Preis fürs Dinner (125 Euro p. P.) und zum anderen am etwas abgelegeneren Ort am Achensee. Man überlege, den Abend zu verschieben und nach Innsbruck oder Wien zu verlegen.