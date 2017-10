Serfaus – Seit 2015 werden in der „Familien Lichter Kapelle Hög“ in Serfaus Spendengelder gesammelt und an wohltätige Vereine weitergegeben. Die gesamten Einnahmen der Opferkerzen betrugen heue­r insgesamt 12.000 Euro und kommen dem Verein „Elijah“ von Pater Georg Sporschill zugute. Er unterstützt Familien in Rumänien, damit sie aus dem Elend herauskommen und mit eigenen Kräften eine Zukunft aufbauen können. Die Freud­e über die Spende der Bergbahnen Fiss-Serfaus-Ladis war riesengroß. (TT)