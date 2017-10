Von Michael Mader

Kufstein – Erneut beschäftigte das Thema Kultur Quartier den Kufsteiner Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung stimmten die Gemeinderäte Alexander Gfäller (SPÖ), Alexander Mösinger (Grüne) und Richard Salzburger (ÖVP) gegen die Genehmigung des Kaufvertragsentwurfs der Firma Bodner. Hintergrund ist der Theaterplatz, eine 767 Quadratmeter große Freifläche vor dem Veranstaltungssaal, der künftig im alleinigen Eigentum der Stadtgemeind­e stehen soll. „Hat man aus der Vergangenheit nichts gelernt? Das Wasser findet seinen Weg, das weiß man. So etwas zu sanieren ist mit erheblichen Kosten verbunden“, spielte Gfäller auf den „Wasserschaden“ am Arkadenplatz an. Sein Gemeinderatskollege Mösinger fragte sich ebenfalls, „was der Entscheidungsgrund war“, den Platz über der Tiefgarage zu übernehmen. Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) rechtfertigte die Entscheidung: „Die Stadt hat nur die oberste Asphaltschicht.“ Ansonsten könne die Stadt den Platz nicht nützen. Alles darunter seien allgemeine Anteile aller Eigentümer.

Dem widersprach Salzburger, ebenso wie Krumschnabel Rechtsanwalt: „Das wäre auch mit einem Nutzungsrecht möglich. Jetzt übernimmt die Stadt die Schneeräumung, die Streuung und die Haftung. Dass die Verpflichtung nur die Deckschicht betrifft, geht nicht.“ Rechtlich sei dies anders als von Salzburger dargestellt, meinte Krumschnabel. Der Bauträger dürfe gar keine einzelnen Sonderregelungen treffen.