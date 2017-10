Von Michael Domanig

Tulfes – Über Jahre hinweg war der geplante Neubau des Feuerwehrhauses in Tulfes, konkret die Standortfrage, heiß diskutiert worden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Tulfer Gemeinderat nun eine einstimmige Grundsatzentscheidung getroffen: Die Gemeinde will auf einem über 5000 Quadratmeter großen Grundstück westlich des Dorfes, an der Landesstraße Richtung Rinn, ein neues Feuerwehrhaus und gemeinsam mit der Nachbargemeinde Rinn einen neuen Recyclinghof errichten. Zuvor war es der Gemeinde durch Grundtausch mit einem Landwirt gelungen, diese näher am Dorf gelegene Parzelle zu bekommen.

Auch die Umwidmung – von derzeit Grünland in Sonderfläche Feuerwehr und Recyclinghof – habe der Gemeinderat bereits beschlossen, erklärt BM Martin Wegscheider (Gemeinsam für Tulfes). Nun warte man auf die Genehmigung der Widmung durch das Land – und in Sachen Recyclinghof auf den Grundsatzbeschluss des Rinner Gemeinderates, der am Donnerstag fällt.

In der vorigen Periode, damals noch unter BM Josef Gatt, hatte der Tulfer Gemeinderat gegen die Stimmen von Wegscheiders Liste beschlossen, das Feuerwehrhaus am bestehenden Standort in der Herrengasse neu zu bauen. Bei den Wahlen 2016 drehten sich dann die Mehrheitsverhältnisse und Wegscheider wurde Bürgermeister. Der Baubescheid für den alten Standort sei zwar noch aufrecht, sagt er. Es sei aber gelungen, die Feuerwehr von den Vorteilen des Standorts außerhalb des Dorfes zu überzeugen. So sei es für die Wehr „viel einfacher, gleich in den Neubau übersiedeln zu können und nicht während einer Umbauphase die Geräte auslagern zu müssen“. Die Sicherheit im Dorf bleibe so „lückenlos aufrecht“. Zudem seien die Platzverhältnisse am neuen Standort weniger beengt, sogar Bewerbsübungen könnten künftig direkt vor Ort stattfinden, so Wegscheider.

Auch eine Mehrheit im Feuerwehrausschuss habe dem neuen Standort zugestimmt, bestätigt Kommandant Simon Gatt, „unter der Voraussetzung, dass es schnell vonstattengeht“. Schließlich erhält die Wehr – als eine der Portalfeuerwehren des Brennerbasistunnels bzw. der bestehenden Südumfahrung – bis Ende 2018 ein neues Fahrzeug, das ins alte Feuerwehrhaus gar nicht hineinpassen würde.

Kritik im Dorf, wonach das Projekt am neuen Standort teurer komme (Stichwort: Erschließung), teilt Wegscheider nicht: „Nur weil wir jetzt außerhalb des Dorfes bauen, heißt das ja nicht, dass wir ein überdimensionales Megafeuerwehrhaus errichten.“ Man übernehme großteils die bestehenden Pläne. Eine Kostenschätzung liege noch nicht vor, Angebote der Planer würden derzeit eingeholt.

BM Herbert Schafferer aus Rinn zeigt sich optimistisch, beim Grundsatzbeschluss für den gemeinsamen Recyclinghof eine Mehrheit zu erreichen. „Wir müssen mit Grund und Boden sparsam umgehen, im Zusammenlegen von Projekten liegt die Zukunft.“