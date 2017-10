Zams – Im Rahmen seiner Friedens-Charity-Mission ist der Oberländer Frizzey Greif auch immer wieder in Schulen zu Gast. Auf Einladung der NMS Zams/Schönwies gab er mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch Einblick in die aktuellen Aktivitäten des Frizzey Light Projects im von Naturkatastrophen gebeutelten Nepal. Die Spendenfreudigkeit der Tiroler ermöglichte nicht nur die Übergabe von Hunderten von Isomatten und wetterfesten Anoraks, sondern auch den Bau einer Schule.

Die Schüler zeigten sich ergriffen von den tragischen Lebensbedingungen in den abgeschiedenen Bergregionen Nepals, die nur über steile, ausgesetzte Fußpfade erreichbar sind. Dass die Spenden in Form von medizinischen Hilfsmitteln, Kleidung bzw. Baumaterialien eins zu eins die Bedürftigen erreichen, vermittelten die Videoaufnahmen von Frizzey eindringlich. Flüge & Unterkünfte des Frizzey Light Teams wurden und werden ausschließlich aus Eigenmittel finanziert, die Buchhaltung wird ehrenamtlich von einer professionellen Steuerberatungsgesellschaft geführt. Den Besuch an Schulen sieht Frizzey als Möglichkeit der Förderung des humanitären Bewusstseins hin zu einer erfüllten Gesellschaft, heilen Umwelt und für den Weltfrieden. Spenden auf das Konto der Raiba Oberland (IBAN: AT75 3635 9000 0102 8224, BIC: RZTIAT22359) tragen maßgeblich dazu bei, Licht in die Schattenwelt zu bringen. In der NMS Zams/Schönwies, deren Leitbild das Miteinander- und Füreinander-da-Sein zum Schwerpunkt hat, ist Frizzeys Besuch auf fruchtbaren Boden gestoßen und an weiteren unterstützenden Projekten für die Initiativen Frizzeys wird bereits gearbeitet. (hau)