Lienz – Es gibt einen letzten verbliebenen Hof mitten im Stadtgebiet von Lienz, wo heute noch Tiere gehalten werden: die Heimat der Familie Unterluggauer in der Beda-Weber-Gasse. An der Straße liegt knapp hinter einem Holzzaun das Wohngebäude. „Mein Großvater hat dieses alte Höfl 1885 gekauft, als er von Maria Luggau nach Lien­z zur Eisenbahn gegangen ist“, erzählt Altbauer Ludwig. Mit 13 Kindern führte man damals ein bescheidenes Leben als Selbstversorger: Eine Kuh im Stall, im Garten wurde Gerstenkorn angebaut. Jetzt haben genau hier die fünf Pferde der Familie ihren Auslauf.

Ludwigs Vater hat den Hof dann übernommen und neben der Landwirtschaft eine Schuhwerkstatt betrieben. In den besten Zeiten standen 15 Kühe und 40 Schweine im Stall. Mit einer kurzen Unterbrechung war auch immer ein Ross auf dem Hof. Das Nutztier wurde zum Transport eingesetzt, bis im Jahr 1963 ein Traktor den Fuhrpark ergänzte. Nach dem Tod seines Vaters hat Ludwig das Tier verkauft. Seine alte Kutsche, laut Radnabe gefertigt in Laibach und gut 120 Jahre alt, blieb im Besitz.

„1976 haben wir wieder ein Pferd gekauft – als Hobby, und für unsere Kinder.“ Drei Töchter hat Ludwig mit seiner Frau Martha. Bis auf sie teilten alle die Pferdeleidenschaft, und Hoferbin Angelika hat ihren Töchtern Barbara und Bettina die Tierliebe erneut weitergegeben. „Bei uns waren immer alle in die Arbeit eingebunden, und so ist das bis heute“, verrät Ludwig. Tierarzt, Geschirr, der Schmied, alle Kosten werden aufgeteilt.

Mit dem Pferd hielt auch das Wagenfahren wieder Einzug. Ludwig hat mit der alten Pferdekutsche seines Vaters Personenfahrten angeboten. Und weil er das Metallhandwerk erlernt hatte und 35 Jahre lang Betriebsschlosser in der Genossenschaftsmühle war, sind auch selbstgebaute Kutschen auf dem Hof. Die größte Wagonette stammt bis auf die Blattfedern komplett aus eigener Fertigung. Sogar die Räder, alles selbst gebaut. Und zur Sicherheit ist nun auch die alte Kutsche des Vaters mit Scheibenbremsen ausgestattet. „Ein Stilbruch“, gesteht Ludwig. „Aber Sicherheit geht vor.“

Eine kleine Pferdezucht wurde zur Leidenschaft. „In den Neunzigerjahren haben wir auf unserem Feld in der Postleite Kutschertreffen und Wettfahrten veranstaltet“, erinnert sich der Kutscher. Und es gab in den 80ern mehrere Gespannfahrer in Lienz. Ludwig war einer von ihnen und fast jedes Wochenende mit Hochzeitspaaren unterwegs.

Zweimal pro Woche fährt Ludwig mit seiner Kutsche aus. Sein Weg führt ihn über die Postleite bis in die Debant und zurück. Seine beiden Enkelinnen Barbara und Bettina nutzen jede Gelegenheit für einen Ausritt auf ihren eigenen Pferden. Den beiden begegnet man auch auf den Fluren in Lavant. (bcp)