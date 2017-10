Von Alexander Paschinger

Nassereith – „Der Bauausschuss soll Gewerke vergeben können – deshalb soll der Gemeinderat den Kostenrahmen beschließen“, eröffnete der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll die Diskussion. Es wird kräftig gebaut in Nassereith: Neben dem Umbau des neuen Gemeindehauses im Bereich des Postplatzes steht nämlich auch der Neubau des Bau- und Recyclinghofes an. Und dafür holte sich Kröll den Beschluss des Dorfparlamentes: 10:5 ging er aus. Aber der Mehrheitsentscheid spiegelt auch die durchaus kontroversielle Diskussion wider.

Zum einen ging es überhaupt um die Frage des Kostenrahmens. Im aktuellen Budget sind 350.000 Euro vorgesehen. „Der Rohbau wird 550.000 Euro kosten – wir brauchen also noch 200.000 Euro“, meinte GV Martin Sterzinger, der Obmann des Bauausschusses, der Planung und auch Ausschreibungen für das Projekt unter sich hat. „Heuer machen wir den Rohbau mit Dach – alles Weitere kommt dann ins Budget vom nächsten Jahr“, hielt Kröll dagegen.

„Ich bin ja für eine Vergabe im Ort, aber der Bürgermeister hat ja auch selbst ein Unternehmen“, warf GR Hubert Malleier in die Diskussion. Damit kenne der Bürgermeister die Summen der anderen Anbieter und könne nachbessern, mutmaßt er. Tatsächlich erhielt der Dorfchef zwei Aufträge im Zusammenhang mit dem neuen Gemeindehaus. „Beim Gemeindehaus-Neu war ich zweimal Billigstbieter“, antwortete Kröll. „Ihr könnt natürlich beschließen, dass ich nicht mehr anbieten darf. Aber ich habe eine Firma und auch Arbeitsplätze im Dorf.“ Er lasse sich aber sicher nicht den Vorwurf gefallen, dass „ich da etwas manipuliere“. „Der Vorwurf der Manipulation ist nicht gefallen“, konterte Malleier, aber es sollten einfach andere, die anbieten, „das Gefühl haben, eine faire Chance zu erhalten“. „Es wird alles ausgeschrieben“, meinte Kröll wiederum, „ich werde künftig, wenn ich anbiete, meinen Stellvertreter schicken.“

Einstimmig ging es dafür mit der Errichtung eines Grillplatzes samt Kinderspielplatz am Kletterparkplatz weiter. Immerhin 55.000 Euro werden kommendes Jahr dort investiert, knappe 23.000 Euro steuert das Land bei. Eigentlich hätte der Grillplatz in die Renaturierungsfläche Gurglbach gebaut werden sollen – „das wollte aber die Umweltabteilung nicht“, so Kröll.