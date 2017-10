Von Catharina Oblasser

Tristach, Matrei i. O. – Franz Kinzl, Rainer Pötscher und David Kleinlercher sind Bewohner der Lebenshilfe in Matrei. Sie arbeiten dort in der Werkstätte. Andy Holzer aus Tristach ist blind. Alle vier hatten nicht die besten Voraussetzungen. Doch was sie daraus gemacht haben, ist beeindruckend: Franz Kinzl holte sich zuletzt eine Silbermedaille im Langlauf bei den Special Olympics, Rainer Pötscher erreichte Bronze. Alle drei Lebenshilfe-Bewohner haben bereits den Großvenediger bestiegen. Und Andy Holzer ist als „Blind Climber“ inzwischen weltberühmt. Zusätzlich zu seinen vielen anderen Gipfelsiegen war er der erste Blinde, der den Mount Everest von der Nordflanke aus bestiegen hat.

Sportler unter sich: So trafen sich die vier Osttiroler am Fuß der Laserzwand, um ein ganz entspanntes Gespräch über Andy Holzers Erlebnisse am Mount Everest zu führen. Zur Sprache kam aber auch die Großvenediger-Besteigung der Lebenshilfe-Alpingruppe mit Seil und Steig­eisen. Und das, was alle vier Männer gemeinsam haben: trotz ihrer Einschränkungen Sport zu treiben, sich weiterzuentwickeln und Hindernisse zu überwinden. Alles, was nicht gleich gelingt, ist für Andy Holzer eine Entwicklungschance. Wenn man überlege und daraus lerne, komme man weiter, so der Extrem-Kletterer. „Euch geht es ja auch nicht immer gut. Wir haben alle nicht die besten Voraussetzungen“, meint Holzer zu seinen drei Gesprächspartnern. „Aber weil wir an uns arbeiten, kommt ihr zu den Special Olympics – und ich um die Welt.“ Und David Kleinlercher fasste zusammen, wie er und seine Mitbewohner sich fühlen: „Wir sind nicht behindert im Herzen.“

Das gesamte Interview erscheint am 26. Oktober in der Zeitschrift der Lebenshilfe.