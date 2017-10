Weißenbach – Angefangen hatte alles schon im letzten Jahr. Die Kinder der aktuellen 4. Klasse der Volksschule Weißenbach hatten sich zum Riesenkürbis-Wettbewerb angemeldet. Voller Begeisterung gingen die Kinder im Frühjahr daran, ihre Kürbiskerne in kleine Blumentöpfchen zu pflanzen. Und bereits nach wenigen Tagen begannen die Kerne zu keimen und erste zarte Pflänzchen waren zu sehen. Ende Juni zogen die Jungpflanzen schließlich ins Freie um. Im Schulgarten wurden sie liebevoll gehegt und gepflegt und mit den Pflanzen wuchs auch die Vorfreude auf die Ernte. Vor Kurzem war es schließlich so weit. Und die Kinder staunten nicht schlecht, was aus den kleinen Kernen geworden war. Um das Gewicht der orangen Riesen zu ermitteln, kam ein Traktor samt großer Waage zum Einsatz. Die Spannung war spürbar und die Überraschung entsprechend riesig. Das größte Prachtexemplar brachte es immerhin auf stolze 31 Kilo.

Da der Kürbis im Herbst auch in der Küche eine Hauptrolle spielt, wurde die Ernte beim gemeinsamen Backen und Kochen gleich in schmackhafte Speisen verwandelt. „Zum Schluss durfte jedes Kind noch ein Stück Kürbis und Kerne mit nach Hause nehmen. So manches Kind pflanzt im nächsten Jahr sicher wieder einen Riesenkürbis“, meint Direktor Bernhard Egger. (TT)