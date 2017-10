Von Michael Mader

Reith i. A. – Im Jahre 2014 plante der Unternehmer Alfred Madersbacher den Betrieb einer mobilen Brecher­anlage auf seinem Betriebsgeländ­e in Reith im Alpbachtal. Daraufhin bildete sich eine breite Front an Gegnern, die schließlich in der Gründung des Vereins „Lebenswertes Alpbachtal“ mündete. Die Vereinsmitglieder befürchteten Lärm und Staub in weiten Teilen von Reith und Brixlegg. Die Bezirkshauptmannschaft hat noch 2014 den Antrag auf Errichtung einer Bauschutt­recycling-Anlage zurückgewiesen. Damals hieß es, dass zuerst die Oberflächenwässer ordnungsgemäß abgeleitet werden müssten.

Seitdem ist es still geworden rund um die geplante Anlage. Der Verein jedoch besteht nach wie vor und hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, nach wie vor den geplanten „Steinbrecher“ und die Deponie der Firma Madersbacher im Auge zu behalten. „Derzeit ist es ruhig auf dem Gelände“, weiß Stefan Bletzacher, Pressereferent des Vereins, weil ja die behördliche Auflage der Oberflächenentwässerung noch nicht erfüllt sei. Das bestätigt auch der Brixlegger Bürgermeister Rudi Puecher: „Nach wie vor wird das Oberflächenwasser aber über unsere Straße abgeleitet, das habe ich der Behörde auch mitgeteilt. Weiter unten bekommen wir dadurch nämlich ein Riesenproblem.“ Und auch der Reither Bürgermeister Johann Thaler hat seit dem Jahr 2014 nichts mehr bezüglich der geplanten Brecheranlage in seinem Ort gehört. Seitens der Firmenleitung gab es bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme.

Der Stillstand hat nun auch Auswirkungen auf die Bürgerbewegung: „Der Verein öffnet sich auch anderen Themen unserer Region“, sagt Vereins­obmann Thomas Fuchs. Eine Umfrage unter den Mitgliedern über weitere Vereinsziele ergab ein paar Schwerpunkte, unter anderem eine bessere Abstimmung der öffentlichen Verkehrsmittel aus dem und ins Alpbachtal.

Angesprochen wurde aber auch ein Lkw-Verkehrschaos beim Autobahn-Ausfahrt-Kreisverkehr beim Einkaufszentrum und fehlende Kinderspielplätze sowie ein gefährlicher Randstein bei der Mehrner Brücke in Brixlegg. „Der Randstein ist sehr hoch und scharfkantig, da sind schon etliche Unfäll­e passiert“, sagt Bletzacher. Auch Bürgermeister Puecher weiß um das Problem: „Wir haben ihn eh schon abgeschrägt, aber es geht aufgrund der Brückenkonstruktion und der Verrohrung in diesem Bereich nicht anders. Ich weiß, dass es keine ideal­e Lösung ist, aber ich wüsste auch nicht, was wir anderes machen könnten.“

Ein wichtiges Thema für den Verein ist „Richtiges Heizen“. Dazu gibt es am 30. Oktober um 19 Uhr im Gasthaus Heilbad Mehrn einen interessanten Vortrag mit einer Demonstration über das richtige Heizen mit Holz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.