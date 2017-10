Kufstein – Wenn Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden, ist das prinzipiell erfreulich – für manche aber nicht selten mit großen Problemen verbunden. Viele brauchen auch nach dem stationären Aufenthalt Hilfe und Unterstützung. Hier setzt die Arbeit der Überleitungspflege und des Case- und Care-Managements an. Diese bildet an der so genannten „Nahtstelle“ seit nunmehr zehn Jahren das Bindeglied zwischen dem Krankenhaus und nachfolgenden Institutionen bzw. dem Zuhause und den Angehörigen des Patienten.

„Wir kümmern uns darum, dass unsere Patienten möglichst gut vorbereitet in die nachstationäre Betreuung und Pflege entlassen werden“, erklärt Christiane Dillersberger. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin leitet und organisiert am Krankenhaus Kufstein mit Susanne Halligan und zwei weiteren Kolleginnen aus der Sozialarbeit den Bereich Überleitungspflege.

In Kufstein werden auf diese Weise im Jahr rund 1300 Personen betreut. Dillersberger: „Wir sind nicht einfach die Einweiser fürs Altenheim. Im Gegenteil, wir bieten Hilfestellung in allen Lebensbereichen, von benötigten Heilbehelfen bis zu finanziellen Fragen.“ Ziel sei letztlich die Reduzierung von so genannten „Drehtür-Patienten“ – also Menschen, die nach der Entlassung sofort wieder stationär aufgenommen werden müssen.

„Zehn Jahre Überleitungspflege – das ist eine echte Erfolgsgeschichte“, konstatierte Verbandsobmann Bürgermeister Rudi Puecher. Und dankte auch den vielen „Außenpartnern“, die diese Geschichte mitgeschrieben haben – vom Sozialsprengel über Reha-Einrichtungen, Wohn- und Pflegeheimen bis hin zu Ärzten, Krankenkassen, Versicherungen, Ämtern, Behörden und Sozialeinrichtungen.

Deren Vertreter treffen sich seit zehn Jahren in regelmäßigen Abständen. Nun sprachen sie über den Ist-Zustand und Verbesserungsmöglichkeiten. Also nutzte man die Gelegenheit, um Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg einige Wünsche mit auf den Weg zu geben: Mehr Wohnheim-Plätze und dadurch kürzere Wartezeiten, eine Pflege-Einrichtung für Schwersterkrankte und die Umsetzung der angedachten Landes-Pflegeklinik im Unterland sind nur einige davon. Tilg selbst war voll des Lobs: „Kufstein ist ein echtes Vorzeigemodell.“ (TT)