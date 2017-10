Vatikanstadt - Papst Franziskus gibt zu, schüchtern zu sein. „Ich bin dreist, aber auch schüchtern. In Buenos Aires hatte ich ein wenig Furcht vor Journalisten. Ich dachte, sie könnten mich in Schwierigkeiten bringen, und ich gab keine Interviews“, berichtete der Papst im Buch „Adesso fate le vostre domande“ (Jetzt stellt Eure Fragen).

Das vom Mailänder Verlag Rizzoli veröffentlichte Werk erscheint am kommenden Samstag. Es wurde vom Papst zusammen mit dem Chefredakteur von Civilta Cattolica, Antonio Spadaro, geschrieben. Darin berichtet der Papst über seine Beziehung zu den Medien. Auszüge aus dem Buch wurden am Dienstag von der Mailänder Tageszeitung La Repubblica veröffentlicht.

„Ich hatte stets Angst, dass meine Worte falsch interpretiert werden könnten“, gab der Papst zu. Als er noch Erzbischof in Buenos Aires war, habe er sich von der italienischen Vatikan-Reporterin Francesca Ambrogetti zu einem Interview überreden lassen. „Ich habe an das Gute gedacht, dass daraus entstehen konnte. Ambrogetti hat mich überzeugt, ich habe ihr vertraut“, so der Heilige Vater. Einmal pro Monat traf er Ambrogetti und einen anderen Kollegen, Sergio Rubin. Danach sei das Buch in Interview-Form in El Jesuita veröffentlicht worden.

„Interviews haben pastoralen Wert“

Nach seiner Papst-Wahl habe er andere Interviews gegeben, unter anderem Spadaro. Dieser habe zwei lange Gespräche mit ihm veröffentlicht. Bei den Reisen mit Journalisten, die ihm im Flugzeug Fragen stellen, mag der Papst es, den Reporten in die Augen zu schauen und „mit Ehrlichkeit“ Fragen zu beantworten. „Ich bete immer zum Heiligen Geist vor Beginn der Fragen. Ich darf nicht die Umsicht, aber auch nicht das Vertrauen verlieren“, sagte der Papst.

„Interviews haben für mich stets einen pastoralen Wert. Alles, was ich tue, hat einen pastoralen Wert, auf die eine oder andere Weise. Wenn ich nicht Vertrauen hätte, würde ich keine Interviews geben, das ist für mich sehr klar“, sagte der Papst. Wichtig seien für ihn auch die Predigten bei der Frühmesse im Gästehaus Santa Marta. „Vier Tage die Woche besuchen mich Menschen aus einer römischen Pfarre. Ich brauche dieses direkte Gespräch mit den Menschen“, berichtete der Papst.

Wunsch nach dialogoffener Kirche

Franziskus betonte, er fühle sich bei Interviews mit kleinen Magazinen oder populären Zeitungen besonders wohl. „In diesen Fällen hört man wirklich die Fragen und die Sorgen der Menschen. Ich versuche, auf spontane Weise zu antworten. Ich verwende eine einfache, volkstümliche Sprache. Für mich sind Interviews ein Dialog und keine Lehre. Daher bereite ich mich nicht auf Interviews vor. Oft bekomme ich die Fragen im Vorfeld. Ich lese sie aber fast nie, und ich denke nicht darüber nach“, so Franziskus.

Die Angst, falsch verstanden zu werden, habe er nicht verloren. „Doch ich will dieses pastorale Risiko eingehen“, sagte der Papst. Dies sei notwendig, denn er wünsche sich eine dialogoffene Kirche. „Für mich ist ein Interview Teil dieses Gesprächs der Kirche mit den Menschen von heute.“ (APA)