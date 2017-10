Von Denise Daum

Kematen – „Es gibt nach wie vor keinen vom Arbeitsin­spektorat genehmigten Plan für meine neue Arztpraxis“, beklagt Birgit Mihalovics. Die Allgemeinmedizinerin soll mit ihrer Praxis ins neue Sozialzentrum Kematen einziehen. Wie berichtet, gibt es zwischen der Kassenärztin und der Neuen Heimat Tirol (NHT) Unstimmigkeiten. Mihalovics unterschrieb den Mietvertrag nicht, da die Praxis nicht bewilligungsfähig sei und ihr schlüsselfertige Räumlichkeiten versprochen wurden. Die NHT wiederum vertrat Anfang September gegenüber der TT den Standpunkt, dass die Praxis erst durch Umplanungen von Mihalovics nicht genehmigungsfähig wurde.

Seitdem hat sich laut Mihalovics nichts getan – sie hängt nach wie vor in der Luft. Ende Dezember muss sie aus ihrer Praxis in Kematen raus. Heute Abend steht ein Gespräch zwischen NHT, Bürgermeister Rudolf Häusler und Mihalovics an. „Dann muss die Neue Heimat die Tatsachen auf den Tisch legen und Mihalovics kann den Mietvertrag unterschreiben oder eben nicht“, erklärt Häusler. „Es war ausgemacht, dass ich am Montag vor der Besprechung die Pläne bekomme, bislang kam aber nichts“, ärgert sich Mihalovics.

Ins Sozialzentrum wird auch Physiotherapeut Paul Gritsch mit seinem Therapiezentrum übersiedeln. Auch er berichtet von „kleineren Problemen mit dem Arbeitsinspektorat“. Demnach sei die Raumhöhe zu niedrig, was über Nachjustierungen bei der Belüftung ausgeglichen werden könne. „Das war wohl eine Fehlplanung“, sagt Gritsch. Anders als Birgit Mihalovics spricht Gritsch von einem guten Einvernehmen mit der Neuen Heimat. „Die NHT hat sofort reagiert und die Sache in die Hand genommen.“ Gritsch soll Ende November einziehen können.

NHT-Chef Hannes Gschwentner wollte sich zum Sozialzentrum Kematen auf Nachfrage der TT nicht mehr äußern.