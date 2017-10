Fiss – Mit über 300 Figuren zählt das Fisser Blochziehen zu den größten Fasnachten in Tirol – die alte Tradition, die 2011 in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO Österreich aufgenommen wurde, steht derzeit wieder in den Startlöchern: Nach vier Jahren Pause ist es am 28. Jänner 2018 so weit.

Der Startschuss war am Wochenende das Fällen des Bloches – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet. Dem Brauch entsprechend ist dies ein mächtiger Zirbenbaum, der beim Zug durch das Dorf von den Masken und Figuren gezogen und begleitet wird.

Das diesjährige Exemplar ist 200 Jahre alt, ca. 30 Meter hoch und rund sechs Tonnen schwer. Ausgesucht wurde der majestätische Baum von Waldaufseher Konrad Geiger. Ehe die Zirbe geschlagen wurde, bat Blochbaumkomitee-Obmann Christian Kofler zum Gebet, dabei gedachte man auch des verstorbenen ehemaligen Obmanns Toni Rietzler. Gefällt wurde der Baum schließlich von Gabriel Schmid.

„Das gemeinsame Gebet gehört genauso wie die gemeinsame Feier, nachdem der Baum gut in Fiss angekommen ist, zur Tradition des Blochziehens. Wir freuen uns, dass sich so viele Fasnachter, für die die intensive Vorbereitung bereits begonnen hat, die Zeit genommen haben, um den Baum „heimzuholen“, so Obmann Christian Kofler.

Der geschmückte Bloch symbolisiert bei der Fasnacht den Pflug, der die Felder zur Aussaat aufbricht und damit den Frühling einläutet. Er wird von 60 Figuren begleitet. Eine Besonderheit des Fisser Blochziehens ist, dass es immer eine Leitfigur gibt. War diese 2014 der Miasmann, so wird der Zug dieses Mal vom Bären angeführt.

Dabei handle es sich um „ein unheimliches und ungestümes Wesen, das erst gebändigt werden muss, damit es den Bloch heil ans Ziel bringt“, betont Kofler. Er soll die Fruchtbarkeit symbolisieren und wird vor dem ersten Anstieg eingefangen und vor den Bloch gespannt. Damit soll auch der Sieg über den Winter versinnbildlicht werden. „Wenn wir beim Blochziehen auch so ein herrliches Wetter haben wie heute beim Holen des Blochbaumes, dann steht einer neuerlich perfekten Auflage unseres alten Brauchtums nichts im Wege“, sagte Obmann Kofler. (za, mr)