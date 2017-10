Von Matthias Reichle

Strengen, Grins – Derzeit sind der Sozial- und Gesundheitssprengel St. Josef und der Gemeindeverband Wohn- und Pflegeheim St. Josef in Grins getrennt – theoretisch. Praktisch teilen sich die Strukturen seit Jahren die gleiche Person als Geschäftsführer. Bis End­e des Jahres sollen die beiden nun unter dem Namen „Gemeindeverband Soziale Dienste St. Josef – Grins“ fusioniert werden. Derzeit sind die Verbandsgemeinden, zu denen neben den Paznauner Gemeinden auch Tobadill, Pian­s, Grins und Stanz gehören, dabei, die nötigen Beschlüsse zu fassen.

Nur eine nicht: Strengen sitzt zwischen den Stühlen. Im Gemeindegebiet waren Sprengel und Heimverband nämlich nicht deckungsgleich, erklärt Bürgermeister Harald Sieß. Die Gemeinde war zwar bisher Mitglied im Heimverband St. Josef, wurde aber vom Sozialsprengel Stanzertal versorgt.

Ende August fasste die Gemeinde den Beschluss, den Heimverband zu wechseln. Für Sieß macht das durchaus Sinn, weil dadurch bei der Betreuung der alten Leute kein Bruch entsteht und gleichzeitig eine Doppelstruktur fällt. Man gehe aber nicht ganz freiwillig; man hatte ein gutes Heim und einen guten Sprengel, so Sieß. Obwohl in den Statuten nicht vorgesehen, hat der Verband nun einer Ablöse der von Strengen getätigten Investitionen zugestimmt, so Sieß. Damit müsse man sich nun wieder in den Gemeinde­verband Oberes Stanzertal einkaufen. Danach werden pflegebedürftige Strenger im Flirscher Heim versorgt.

Keine Änderung soll es für die Heimbewohner aus Strengen geben, die bereits im Heim in Grins untergebracht sind. Es sei ein Irrsinn, sie aus einer Umgebung herauszureißen, an die sie sich gewöhnt hätten, betont der Geschäftsführer des zu gründenden Gemeindeverbandes St. Josef, Christoph Heumader. Sie können bleiben.

Auch Heumader betont die großen Vorteile der Fusion. Insgesamt hat die Organisation danach um die 100 Mitarbeiter. „Wir können damit Spitzen besser abfedern“, so Heumader. Außerdem böten sich auch neue Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Bis zum 1. Jänner soll die Fusion abgewickelt sein.

Dem neuen Heimleiter, der erst heuer begonnen hat, steht viel Arbeit bevor. Im Sommer wurden auch die Beschlüsse für den Heimausbau gefasst. Außerdem baut man das System der Seniorenstuben aus. Bisher gab es das Pilotprojekt einer Tagesbetreuung vor Ort nur in Kappl. Nun könnte auch Stanz folgen.