Von Denise Daum

Innsbruck – „Ich möchte hier Fuß fassen und leben wie ein Österreicher“ – so wie der 19-jährige Nazrolah Nasolahi aus Afghanistan träumen viele Asylwerber von einem neuen Leben. Ein positiver Bescheid langt aber meist nicht aus, damit dieser Traum auch wahr wird. Viele jugendliche Flüchtlinge, die nach Tirol gekommen sind, haben nämlich so gut wie keine Schulausbildung, können nicht richtig schreiben, lesen und rechnen. Die Volkshochschule Tirol (VHS) hat sich dieses Problems angenommen und hält Kurse für jugendliche Asylwerber ab, die sie so weit befähigen sollen, dass sie ins österreichische Bildungssystem bzw. in die Arbeitswelt eintreten können. Eine herausfordernde Aufgabe, wie Fachbereichsleiterin Christine Bitsche von der VHS erklärt. Und auch nicht in einem Zehn-Wochen-Kurs zu bewältigen. „Wäre das möglich, können wir unser Schulsystem abschaffen.“

65 Asylwerber, der Großteil männlich und aus Afghanistan, nehmen derzeit an derartigen VHS-Kursen teil. Sie erhalten eine umfassende Grundbildung, werden also nicht nur in Lesen, Schreiben und Mathe unterrichtet, sondern lernen auch, wie das soziale Zusammenleben in Österreich funktioniert. Auch so etwas wie Wertekunde erfahren die Teilnehmer. „Ich bin eine Frau und ich bin die Chefin, das stelle ich gleich klar“, lacht Bitsche. Und das werde dann auch so akzeptiert. Autoritätsprobleme habe es nie gegeben. Bitsche führt die jungen Menschen respektvoll, aber konsequent und mit notwendiger Härte. Es wird klargemacht, dass sie jeden Tag und pünktlich zu erscheinen haben. Außerdem heißt es: lernen, lernen, lernen. Die Teilnehmer sind motiviert, die Drop-out-Quote liegt bei nur einem Prozent.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an jugendliche Asylwerber, nicht Asylberechtigte. Selbst wenn die Teilnehmer einen negativen Bescheid bekommen sollten und wieder zurückmüssen, sieht Bitsche die Sinnhaftigkeit gegeben: „Die jungen Leute haben eine Tagesstruktur und Beschäftigung, während sie auf ihren Bescheid warten.“ Außerdem sieht man bei der VHS den Kurs als direkte Entwicklungshilfe, sollte ein Absolvent wieder zurück ins Herkunftsland müssen.

Nazrolah Nasolahi aus Afghanistan glaubt weiterhin an seinen Traum von einem neuen Leben. Bevor er nach Österreich gekommen ist, war er im Iran und hat sein Geld als Brunnenarbeiter verdient. Sein Chef hat ihm von Österreich erzählt. Er hat sich dann entschieden, hierherzukommen – gemeinsam mit seinem Bruder ist er in Innsbruck gelandet. Seine Eltern leben nach wie vor in Afghanistan. Nach Abschluss des VHS-Kurses möchte der 19-Jährige eine Lehre machen. Am liebsten als Kellner oder Friseur. Ob er bleiben kann oder zurück muss, weiß er nicht, Bescheid hat er noch keinen erhalten.