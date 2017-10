Von Hubert Daum

Imst – Traumhaftes Wetter, die Sicht glasklar, viele zieht es nochmals auf die Berge. Vielleicht das letzte Mal für heuer, wohl auch, weil Ende Oktober die letzten Hütten schließen.

Im Bezirk Imst laden 39 Berghütten zur Labung oder Übernachtung der Wanderer, bei 37 davon ziert das Emblem des Deutschen Alpenvereins (DAV) den Eingangsbereich. „Warum gehört das alles den Deutschen?“, fragt sich so mancher Einheimische etwas missgünstig. Die Antwort auf diese Frage ist in der Historie zu finden. „1862 wurde der ÖAV in Wien als Verein von deutschsprachigen Alpinisten gegründet“, weiß Miriam Roth vom DAV, „1869 hat sich der DAV vom ÖAV abgespalten. Es gab unterschiedliche Vorstellungen über den Vereinszweck. Während der ÖAV sich am Anfang hauptsächlich auf die Erforschung der Bergwelt und den Bergsport fokussierte, hat der DAV schon früh auf die Erschließung der Alpen für touristische Nutzung gesetzt.“ Der Bau von Wanderwegen und Schutzhütten habe damals vor rund 150 Jahren zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in den durch die Industrialisierung verarmten Tälern geführt. Somit standen die DAV-Hütten schon da (Eigentum oder Baurechtsvertrag), als sich auch der ÖAV mehr dem Alpentourismus widmete. „Das Geld der finanzkräftigen deutschen Städte floss somit nach Tirol und heimische Handwerker profitierten enorm“, ergänzt Peter Kapelari vom ÖAV.

Profitieren würde man auch jetzt nicht minder, weil die Instandhaltung und Sanierung der Hütten und Wege viel Geld kostet. Xaver Wankerl, zuständig für Hüttenbau und -technik im DAV, mit über einer Million Mitgliedern der größte Bergsportverein der Welt: „Die einzelnen Sektionen des DAV sind Eigentümer der Hütten und betreiben diese eigenständig. 2017 wurden für die Hütten im Bezirk Imst Zuschussanträge über eine Gesamtinvestitionssumme von 1,450.000 Euro gestellt.“ Herausragendes Beispiel sei die Kaunergrathütte: Seit 2014 wird dort über eine halbe Million Euro investiert. Wankerl: „Damit wurde ein Anbau zur Unterbringung von Hüttenwirtsleuten und Personal sowie die Ertüchtigung der Energieversorgung realisiert. Die Energie wird nun mittels Photovoltaik und Blockheizkraftwerk mit Rapsölbetrieb zu 100 % aus regenerativen Quellen gewonnen.“

Peter Kapelari weiß um den Einsatz der Kollegen aus Deutschland: „Es ist für uns ein Glück, der ÖAV könnte trotz Bundesförderung solche Investitionen nicht stemmen.“ Auch deswegen, weil für den ÖAV-Hüttenreferent mittlerweile mit Kanonen auf Spatzen geschossen werde. Gemeint sind die behördlichen Auflagen bei Sanierungen von Hütten: „Mittlerweile kostet eine Klospülung rund fünf Euro.“

Neben der Peter-Anich-Hütte in Rietz gehört die Imster Muttekopfhütte dem ÖAV, betrieben von der Sektion Imst-Oberland. „2005 wurde die Muttekopfhütte voll saniert samt eigenem Kraftwerk vor zwei Jahren“, weiß Markus Welzl von der Imster Sektion, „durch die starken Niederschläge 2016 begann sich plötzlich der Hang zu bewegen. Nach den Sofortmaßnahmen, die wir heuer tätigten, müssen wir im nächsten Jahr das komplette Wasserleitungssystem erneuern.“

Kapelari hebt schlussendlich die vorzügliche Zusammenarbeit von ÖAV und DAV hervor, die im gemeinsamen Internetportal alpenverein­aktiv.com gipfelt.