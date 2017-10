Imst – Auf das Eis geführt – und das soll nur plakativ verstanden sein – haben die Imster Scorpions in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Schüler der VS Imst Oberstadt und der VS Hermann Gmeiner. Rund 500 Schüler wurden dabei im Rahmen der Aktion Fit für Österreich von den Aktiven des Imster Eishockeyclubs in das Ein-mal-Eins des Eislaufs eingeführt. Für Maxi Pall, Nachwuchsleiter der Imst Scorpions, ist es „eine unglaublich erfolgreiche Initiative, weil die Kinder die Bewegungsabläufe spielerisch erlernen können und eine Menge Spaß dabei haben“.

2017 wurden im Rahmen der Initiative „Kinder gesund bewegen“ 15 Einheiten auf Eis absolviert. In den kommenden Wochen wird das Training für die neue Saison auch in den Schulen und dann auf Eis intensiviert. Dank der Kunsteisanlage gibt es optimale Bedingungen, für die Eismacher Rudi Tagwerker sorgt.

Heuer haben sich die Verantwortlichen der Scorpions um Obmann Markus Fischnaller noch ein weiteres Ziel gesetzt. „Wir erweitern die Kooperation mit den Volksschulen aus Arzl im Pitztal und Schönwies. Für die beiden Direktoren Martin Schneider (VS Oberstadt) und Sabine Klocker-Ohaba (VS Hermann Gmeiner) ist es „eine absolut gewinnbringende Aktion und eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“. Da sehen auch Jugendleiter Pall und Obmann Fischnaller so. „Wir wollen in erster Linie den Kids das Eislaufen vermitteln, wenn dann der eine oder andere auch Interesse am Eishockeysport findet, dann freuen wir uns natürlich sehr.“ Heuer sollen insgesamt rund 600 Schüler in den Genuss der Aktion kommen. (za)