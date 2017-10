Lienz – Zur Veranstaltung „Strategien für Regionen mit Bevölkerungsrückgang“ unter dem Motto „Ein gutes Leben für die Zukunft“ gehörten auch Gesprächskreise. Einer davon widmete sich dem Thema „Zuwanderung und Wiederkehr: Wie machen wir es Menschen leicht, sich bei uns niederzulassen bzw. wieder zurückzukehren?“.

Unter der Leitung von Jochl Grießer diskutierten Expertinnen der Österreichischen Raumordnungskonferenz, Schülerinnen und Abgewanderte bzw. Rückkehrer darüber. Geeignete Jobs seien natürlich wichtig, aber auch die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten spielten eine wichtige Rolle. „Wer in der Großstadt studiert hat und zurückkommt, fühlt sich möglicherweise eingeengt, wenn es an Offenheit der Gesellschaft mangelt“, so eine Meinung. Das Thema „Offenheit“ müsste genauer definiert werden, sagt ein Teilnehmer: „Offenheit ist nicht das gleiche wie Anonymität. Bei uns wird alles beäugt. Der Nachbar weiß, wann ich aus dem Haus gehe und wann ich wiederkomme.“

Eine Lienzerin, die in Graz studiert hat, meint: „Ich habe meine sozialen Kontakte in Graz. Und auch wenn ich nach Osttirol zurückkomme: Wo finde ich einen Partner? Das ist wirklich ein Thema, auch unter meinen Freundinnen.“ Partner könne man auch von auswärts nach Osttirol mitnehmen, so ein anderer Diskussionsteilnehmer. „Aber dann kommt als nächste Frage: Wie finde ich für ihn hier einen Job?“

Rückwanderung von Osttirolern sei eine Möglichkeit, Zuwanderung von Nicht-Osttirolern eine andere, sagt Jochl Grießer. „Dadurch würde die Gesellschaft bunter.“ (co)