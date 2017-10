Von Alexandra Plank

Innsbruck – Viele haben noch das US-amerikanische Filmdrama „Nicht ohne meine Tochter“ (1991) vor Augen, das basierend auf einem Erfahrungsbericht von Betty Mahmoody ihre Flucht mit ihrer Tochter vor ihrem Mann aus dem Iran thematisierte. Dass Kinder einem Elternteil entzogen werden, meist unter anderen Vorzeichen, ist nicht so selten.

Das Erlebnis einer verwitweten Unterländerin mutet dennoch seltsam an. Sie wollte mit ihrer 9-jährigen Tochter vom Münchner Flughafen aus nach Ägypten abheben, wurde bei der Passkontrolle aber jäh gestoppt. „Ein junger Mann verweigerte mir und meiner Tochter rund zehn Minuten lang den Durchgang, da ich nicht wie gefordert die Bestätigung des Vaters vorlegen konnte, dass ich mit meiner Tochter verreisen darf“, erzählt die Österreicherin.

Ein älterer Bediensteter ließ die beiden schließlich passieren. Die Witwe verfasste daraufhin eine Beschwerde-E-Mail an die Bundespolizei Flughafen München. Die Antwort erfolgte prompt. Diese Kontrollen seien in München üblich, um beim Verdacht auf Kindesentziehung einschreiten zu können. Was zunächst reichlich übertrieben erscheint, hat laut Herbert Kindlhofer von der grenz- und fremdenpolizeilichen Abteilung der Landespolizeidirektion Tirol den Hintergrund, dass reisenden Minderjährigen im Schengener Abkommen ein besonderer Schutz zukommt. „Ich kann nur jedem empfehlen, sich vor einer Reise zu informieren, wie die Vorschriften im Ziel- und Transitland sind“, erläutert Kindlhofer.

Martin Eder vom Reiseservice des ÖAMTC führt aus, dass er bei dem Thema zwiegespalten sei. „Wir bieten über den ÖAMTC Vollmachten an, manche Länder verlangen aber, dass diese notariell beglaubigt werden. Natürlich hört man immer wieder von Kindesentzug, aber andererseits frage ich mich, ob mit so einer Bestätigung geklärt werden kann, wer tatsächlich die Obsorge hat.“ Laut Eder sei man in jüngster Zeit verstärkt mit Problemen bei der Reise mit Minderjährigen konfrontiert. „Eine Osttirolerin hatte große Probleme, mit ihrem Kind nach Großbritannien einzureisen“, erklärt der Reiseexperte. Seines Wissens sind neben Großbritannien auch Balkanstaaten sehr genau. Und natürlich auch die USA.

Eine Arzlerin, deren Mann in den USA arbeitet, hatte ihm eine notariell beglaubigte Erklärung mitgegeben, dass er mit dem gemeinsamen Sohn verreisen darf. „Der Bub wurde eine halbe Stunde lang von meinem Mann getrennt von den amerikanischen Behörden befragt, ob seine Mutter einverstanden sei, dass er verreist“, erzählt sie. Der ÖAMTC rät, sich rechtzeitig vor einer Reise mit Kindern beraten zu lassen.