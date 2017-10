Innsbruck – Der Bund der Tiroler Schützenkompanien hat eben den neuen Tiroler Schützenkalender für das Jahr 2018 herausgebracht. Das beliebte Kalendarium unter dem Motto „Auf Dich kommt es an“ bringt die Gemeinschaft der rund 20.000 Schützen über die politischen und sprachlichen Grenzen hinweg zum Ausdruck und zieht bildlich Bilanz über die Beteiligung der Schützen an den Veranstaltungen im Jahreslauf. Zu sehen sind unter anderem Aufnahmen von der Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Landesgedenkfeier am 20. Februar am Berg­isel, den Osteraktivitäten der Dölsacher Jungschützen oder vom zweiten Tiroler Marketenderinnentreffen in Pfalzen in Südtirol.

Der 34. Tiroler Schützenkalender ist ab sofort in der Verlagsbuchhandlung Tyrolia, Maria-Theresien-Straße 15, und in der Kanzlei des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, Brixnerstraße 2, 1. Stock, jeweils von Montag bis Donnerstag (8 bis 12) Uhr erhältlich. (TT)