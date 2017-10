Innsbruck – Auf Einladung der Industriellenvereinigung Tirol und des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) diskutierte der israelische Nobelpreisträger Dan Shechtman am Mittwoch am Bundesrealgymnasium Adolf-Pichler-Platz in Innsbruck mit Schülerinnen und Schülern über die Faszination von Forschung und Wissenschaft. Der israelische Physiker gab den Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klassen einen spannenden Einblick in das Leben eines erfolgreichen Wissenschafters. Sein begeisternder Vortrag und viele Anekdoten aus seinem Forscherleben vermittelten den jungen Menschen, was für die Suche nach neuem Wissen notwendig ist, und weckten Begeisterung für die Naturwissenschaften.

Dan Shechtman wurde 2011 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Das Nobelkomitee würdigte damit seine Entdeckung der Quasikristalle. Lange war die Wissenschaft davon ausgegangen, dass es keine Quasikristalle gebe. Shechtman konnte den Gegenbeweis antreten. Diese Vorstellung passte allerdings nicht in das Bild, das die Wissenschaft damals von Kristallen hatte. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bis die Erkenntnis von Shechtman breit akzeptiert wurde.

Dan Shechtman wurde 1941 in Tel Aviv, Israel, geboren. Er studierte am Technion in Haifa Ingenieur- und Materialwissenschaften und wurde 1972 promoviert, wo er ab 1975 als Professor arbeitete. Während eines Forschungsaufenthalts an der Johns Hopkins University in den USA von 1981 bis 1983 entdeckte Shechtman zum ersten Mal quasiperiodische Kristalle in Legierungen. (TT)