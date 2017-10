Von Matthias Reichle

Ischgl – Wenn Schlagerstar Andrea Berg am 25. November die Skisaison in Ischgl eröffnet und einen ihrer aktuellsten Hits anstimmt – „Lass mich in Flammen steh’n“ – kann das auch die Ischgler Feuerwehrmänner nicht schrecken. Das neue Ischgler Einsatzzentrum ist dann nämlich bereits so gut wie fertig, die Florianijünger vom neuen Stützpunkt aus einsatzbereit und auf jedes Szenario vorbereitet.

Der Bau des Hauptquartiers der Ischgler Blaulichtorganisationen, das künftig unter dem Namen H.E.L.P. firmiert – die Abkürzung für „Hilfs- und Einsatz-Leitposten“ –, sei im Zeitplan, erklärte Bürgermeister Werner Kurz gestern. Derzeit sind die Bauarbeiten in vollem Gange: Es wird der Estrich aufgetragen und die Böden werden abgeschliffen. Es ist aber ein „knapper Zeitplan“, das betont auch der Dorfchef.

Der Umzug der Retter – neben den Florianijüngern auch das Rote Kreuz Ischgl, die Bergrettung und der Pflegeverein – soll nämlich bis 23. November so weit abgeschlossen sein, dass alle Einsätze ab dann bereits von der neuen Zentrale aus gemanagt werden können.

Das ist rekordverdächtig: Hatte man doch erst am 2. Mai mit dem Abbruch und den Hangsicherungen begonnen. Gestern lud die Gemeinde als Bauherr zur Firstfeier. Das Gebäude, das in direkter Nachbarschaft zur großen Ischgler Parking Lounge entsteht, ist fünfgeschoßig und umfasst 12.500 Kubikmeter umbauten Raum.

Lediglich die beiden obersten Stockwerke mit dem Schulungsraum, den Wohnungen und den Aufenthaltsbereichen des Roten Kreuzes werden noch nicht ganz fertig – zunächst muss der Beton austrocknen, bevor der weitere Ausbau vonstattengehen kann.

Die Kosten von 8,2 Millionen Euro brutto – 1,5 Mio. Euro übernimmt der Landesfeuerwehrverband – werde man halten können, versprach der Bürgermeister bei der Firstfeier – sein Dank galt den Arbeitern und Planern.