Zams – „Für den kleinen Max gibt es leider immer noch keinen Spender“, heißt es aus dem Verein „Geben für Leben“. Wie die TT bereits mehrfach berichtet hat, sucht die Initiative einen Stammzellenspender für den vierjährigen steirischen Buben, der an einer seltenen Erbkrankheit, der septischen Granulomatose, leidet. Nur eine so genannte Stammzellentherapie kann ihm helfen, medikamentös ist er austherapiert.

In Tirol hat es heuer bereits mehrere Typisierungsaktionen gegeben, etwa in Lienz, Reutte und Kramsach. Potenziellen Spendern wird dabei eine kleine Menge Blut entnommen, um herauszufinden, ob sie als Lebensretter für Max in Frage kommen würden. Die Kosten von 50 Euro pro Untersuchung übernimmt dabei der Verein.

Am 8. Dezember gibt es auch im Bezirk Landeck eine Typisierungsaktion. An diesem Freitag können sich potenzielle Spender von 11 bis 16 Uhr in der Rotkreuzzentrale in Zams melden. Als Spender kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren in Frage, die mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Die Spender werden dann in einer internationalen Datenbank eingetragen – und auch wenn man bisher für Max keinen passenden Spender gefunden hat, konnte durch die Typisierung anderen Erkrankten geholfen werden.

Derzeit sucht man aber nicht nur nach Stammzellenspendern, sondern benötigt auch finanzielle Hilfe, um die Laborkosten bezahlen zu können. Info unter www.gebenfuer­leben.at. (mr)