Wenns – Alle zwei Jahre lädt der Landeshauptmann alle Bürgermeister des Landes dazu ein, Bürger ihrer Gemeinden zu nennen, die sich in einem Ehrenamt besonders verdient gemacht haben. Je nach Einwohnerzahl können so mindestens zwei in den Genuss der Auszeichnung für das Tiroler Ehrenamt gelangen.

Über 80 Prozent der von den Bürgermeistern Nominierten sind schon seit vielen Jahren in Vereinen tätig und auch bei den restlichen 15 bis 20 Prozent ist irgendwo im Hintergrund ein Verein oder eine soziale Institution tätig. Von den 96 von den Imster Gemeindeoberhäuptern vorgeschlagenen Ehrenamtlichen wurden am Mittwoch 89 im Gemeindesaal von Wenns von Landeshauptmann Günther Platter persönlich mit der Goldenen Tiroler Ehrenamtsnadel bestückt. Auch Bezirkshauptmann Raimund Waldner und fast alle Bürgermeister des Bezirks schlossen sich der Gratulation an.

„Ein funktionierendes Vereinsleben ist der Garant für ein gutes Miteinander und das Salz in der Suppe für jedes Dorf“, zeigte sich Waldner besonders erfreut über den Dank an die Ehrenamtlichen durch die öffentliche Hand. Und auch Platter schloss sich den Worten des Bezirkshauptmanns an und betonte, dass Solidarität etwas ganz Besonderes sei, das man nicht genug schätzen könne: „Es ist schön, Landeshauptmann in einem Land zu sein, in dem so viele Menschen ehrenamtlich tätig sind.“

Die meisten Ausgezeichneten sind als Vereinsmitglieder bei den Musikkapellen, Feuerwehren, Sportvereinen oder kulturellen und sozialen Vereinen schon seit vielen Jahren aktiv. (ado)