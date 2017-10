Kufstein – Der Österreichische Alpenverein erklimmt zwar ungeahnte Höhen, was die steigenden Mitgliederzahlen anbelangt (die TT berichtete), doch die Entwicklung mancher Hütten treibt Andreas Ermacora als Präsident des Österreichischen Alpenvereins die Sorgenfalten ins Gesicht. „Die Zahl der Hütten nimmt kontinuierlich ab. Einige mussten von unseren Sektionen verkauft werden. Und ich sorge mich, darin einen Trend zu erkennen“, sagte Ermacora gestern bei der Jahreshauptversammlung des ÖAV in der Kufstein Arena. Mit dem Verkauf breche oft auch das Wegenetz rund um die Hütte weg, da etliche Private kein Interesse am Wegerhalt hätten.

Der ÖAV investiert jährlich 10 Mio. Euro in Hütten und Wegerhaltung. Apropos Finanzen: Die öffentlichen Fördermittel, die sich in den letzten fünf Jahren jährlich 3,5 Mio. Euro betrugen, werden auch 2018 vom Bund fließen. „Aber erst nach vielem Klinkenputzen und Unterstützung von LH Platter. Wir sollten wegkommen von dieser Bettelei“, sagte Ermacora, der sich eine gesetzliche Verankerung dieser Budgetmittel wünscht.

Für ihren selbstlosen Einsatz für Menschen in Bergnot wurden die vier Bergretter Walter Phleps (Bergrettungs-Ortsstelle Fieberbrunn), Thomas Schwarz und Johann Brunner (beide Kufstein) und Franz Apfelknab (Tamsweg) mit dem Grünen Kreuz ausgezeichnet. ÖAV-Vizepräsident Erich Wetzer unterstrich die außerordentliche Bedeutung von Bergrettern, Flugrettern und Notärzten für den ÖAV.

Vizepräs. Ingrid Hayek ehrte jene ÖAV-Sektionen, die 2016 den höchsten Mitgliederzuwachs hatten – errechnet mit einem Punktesystem aus absolutem und prozentuellem Zuwachs. Auf Platz 1 landete neuerlich die Sektion Britannia (Anstieg von 11.713 auf 13.325 Mitglieder), gefolgt von den Sektionen Mondsee, Hohe Munde, Flandern und Ried im Innkreis. Aufsteiger des Jahres ist die Sektion Wallersee. (ad)