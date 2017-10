Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Für viele sind sie ein großes Ärgernis, und mancher würde sie am liebsten ganz verbieten. So auch Lärmexperte Maximilian Ledochowski, der nichts hält von den Laubbläsern, die derzeit wieder in Grünanlagen, entlang von Gehsteigen oder auch daheim, in der eigenen Wohnanlage, im Einsatz sind. „Vielen ist gar nicht bewusst, welchen Lärm sie verursachen und wie sehr sie sich dabei auch selbst schaden.“

In einem Werkzeugfachgeschäft bestätigt ein Verkäufer: „Sie sind laut und staubig.“ Aber sie würden oft gekauft – von Hausverwaltungen oder auch von privaten Gartenbesitzern. Der Lärm, den die angebotenen Geräte verursachen, entspricht rund 105 Dezibel – auf Schalltabellen liegt das im Bereich zwischen Kettensäge in einem Meter Entfernung oder Diskothek, ebenfalls einen Meter von einem Lautsprecher entfernt. Ledochowski spricht von einer sehr belastenden Situation für die Anrainer.

Laut einer Studie der Technischen Universität Graz wirbeln Laubbläser außerdem mindestens zehnmal so viel Feinstaub auf wie andere Gartengeräte – der Grund, weshalb in der Steiermark in Graz, Leibnitz und Kaindorf an der Sulm ein ganzjähriges Verbot gilt.

Wegen zahlreicher Beschwerden hat die Stadt Innsbruck die Zeit, in der Laubbläser in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, sehr eingeschränkt – von 9 bis 12 und von 15 bis 16.30 Uhr. „Gesetzlich erlaubt wäre ab 6 Uhr in der Früh, und am Abend bis 20 Uhr“, sagt Thomas Klingler, Leiter des Grünanlagenamts der Stadt Innsbruck. „Außerdem sind wir dabei, unseren Bestand an Laubbläsern mit Motor auf leisere Elektrogeräte umzustellen – auch die Sensen, die Hecken- und die Baumscheren.“ Bis alle alten Lärmquellen aussortiert sind, wird es aber noch etwas dauern: Die Benzinlaubbläser kosten etwa 500, die elektrischen mit Akku rund 2300 Euro.

Die Zahl der Beschwerden habe abgenommen, „aber natürlich gibt es trotzdem immer wieder Beanstandungen“. Während viele die Sinnhaftigkeit der Geräte bezweifeln – „das Laub wird weggeblasen und kehrt mit dem nächsten Windstoß wieder zurück“, so Ledochowski –, spricht Klingler von einer „enormen Arbeitserleichterung“. „Es geht einfach viel schneller.“ Aber natürlich seien die Mitarbeiter angewiesen, die Geräte bei Föhnsturm nicht zu verwenden. (ms)