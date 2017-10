Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Der Bedarf ist enorm, die Anzahl der von der Krankenkassa bezahlten Therapieplätze vergleichsweise gering: Geschätzte 90.000 Tirolerinnen und Tiroler würden eine Psychotherapie benötigen, gerade einmal 3000 „Kassenplätze“ gibt es. Wer aus der eigenen Tasche zahlt, muss 80 bis 100 Euro pro Therapiestunde hinlegen – bei durchschnittlich 50 benötigten Stunden für eine erfolgreich abgeschlossene Therapie für viele Menschen eine unüberwindliche finanzielle Hürde.

In Kooperation mit der „Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Österreich“ hat sich das Rote Kreuz Tirol nun vorgenommen, diese Hürde für Menschen mit geringem Einkommen aus den Weg zu räumen bzw. zu senken. In dem ab sofort gestarteten Projekt bieten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung unter Supervision eine professionelle, niederschwellige Therapie und Beratung an. Klienten zahlen – je nach finanziellen Möglichkeiten – lediglich einen Beitrag von 20 Euro pro Stunde. Für völlig mittellose Menschen sei man aber noch auf der Suche nach Sponsoren, um die Therapie völlig kostenlos anbieten zu können, wie Tirols Rotkreuz-Präsident und Initiator Robert Moser erklärt.

„Bei der Existenzanalyse geht es um Sinnfindung und darum, ein erfülltes Leben zu führen“, sagt Psychotherapeut Alfred Längle. Ziel sei ein Leben des leisen Glücks, statt aufgrund von Ängsten, Depressionen oder Süchten auf die schiefe Bahn zu geraten. Für Renate Bukovski, Vorsitzende der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, hat die Kooperation zwei Gewinner: auf der einen Seite die Klienten, auf der anderen die geschulten Psychotherapeuten, die für den Abschluss ihrer Ausbildung Praxisstunden benötigen.

Betroffene können sich unter 057 144 499 oder per Mail unter beratung@roteskreuz-tirol.at an das Rote Kreuz wenden.