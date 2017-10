Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Jacken, Blusen, Handtaschen oder auch Geschirr, Dekoartikel und Vasen gehen weg wie die warmen Semmeln. Der WAMS-Laden in Schwaz kommt gut an. Bis zu 5000 Stück gehen jeden Monat über den Ladentisch.

„5000 Stücke zu verkaufen bedeutet zugleich 25.000 Stücke durchzuschauen“, verrät Andrea Romen, Geschäftsführerin des Vereins WAMS. Die Warenvielfalt ist groß. Aber Taschen, Schuhe und Kinder- sowie Herrenbekleidung seien eher Mangelware. „Für Herren fehlt uns teilweise die Alltagsbekleidung“, sagt Romen.

Gespendet werde aber sonst viel und fleißig im Bezirk. Immerhin gehe es bei WAMS nicht nur darum, guten Stücken eine zweite Chance zu bieten, sondern auch darum, Menschen, die schon lange Arbeit suchen, einen Arbeitsplatz, Qualifizierung und Beratung zu bieten. Das klappt seit drei Jahren im Schwazer WAMS-Laden sehr gut. „Leute, die hier einen Arbeitsplatz gefunden haben, tun sich dann leichter in der Vermittlung und gehen ganz anders in den Arbeitsmarkt“, sagt auch AMS-Chefin Andrea Schneider. Und Arbeitslose über 55 Jahre können laut Romen bis zur Pension bei WAMS angestellt bleiben. Derzeit sind im Verkaufsladen sechs Frauen angestellt, in der Sammelstelle elf und im WAMS-Laden Jenbach vier.

BM Hans Lintner ist stolz auf die Entwicklung des Ladens am Eingang zur Schwazer Innenstadt. Er zeigte sich bei der 3-Jahres-Feier auch begeistert von einer weiteren Idee des Vereins und bietet seine Unterstützung an. Romen plant nämlich mit Schneider, eine Radwerkstätte zu eröffnen. „Wir haben jetzt mit den ersten Gesprächen begonnen. Wir wollen nicht nur Frauen über 50 Jahre helfen, Arbeit zu finden, sondern auch Männern“, sagt Romen. Die Arbeit sei nicht zu anstrengend und trotzdem angesehen. Angedacht seien Fahrradreparaturen und -recycling. Leerstehende Räumlichkeiten in der Psenner-Straße im Schwazer Osten würden sich als Werkstätte eignen. „Das wäre auch für junge Migranten ein super Einstieg, die wollen ja auch etwas tun“, sagt BM Lintner. Das sei laut Romen auch die zweite Zielgruppe, die für die Werkstätte in Frage käme. Damit die Idee umgesetzt werden könne, brauche es aber noch viele Gespräche und Planungsarbeiten.