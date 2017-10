Von Agnes Dorn

Haiming – Ein auf den ersten Blick einfach wirkender Antrag von Gemeinderätin Claudia Melmer löste bei der vergangenen Gemeinderatssitzung eine rege und tiefgreifende Diskussion darüber aus, welche Bedeutung Jugendarbeit in der Gemeinde überhaupt hat und auf welche Art und Weise diese bestmöglich unterstützt werden kann. Der Antrag auf Erweiterung der Öffnungstage von derzeit drei auf fünf Nachmittage wurde vorerst mehrheitlich abgelehnt und der Ausschuss für Sport, Schule und Kultur mit der weiteren Behandlung des Themas betraut.

Seit rund zwei Jahrzehnten gibt es in Haiming das Jugendzentrum Kanten, das seinen Ursprung in der ehrenamtlichen Arbeit mehrerer Haiminger hatte, die den Jugendlichen auf breiter Basis Freizeitangebote stellten. „Vor zwanzig Jahren war in der Kanten schon ganz was anderen los, nämlich auf mehreren Ebenen“, erinnerte sich Bürgermeister Josef Leitner an die Anfangszeiten. Da wäre aber auch die meiste Arbeit freiwillig gewesen und die Bedürfnisse der Jugendlichen hätten sich inzwischen stark geändert. Ein Gesangsabend sei für die heutige Jugend beispielsweise nicht mehr so attraktiv wie früher, gab Kanten-Mitbegründerin GR Pe­tra Hofmann zu bedenken. In viel kleineren Gemeinden gebe es oft ein größeres Angebot und das Familienreferat des Landes hätte bereits seine Zustimmung für die Förderung der Erweiterung der Öffnungszeiten gegeben, sofern auch der Gemeinderat dafür stimme, argumentierte Melmer für ihren Antrag. Die Gemeinde müsste für die weiteren zwei Tage Jugendzentrum 14.500 Euro jährlich mehr in die Hand nehmen – Geld, das nach Ansicht mehrerer Gemeinderäte nicht unbedingt nur an einer Stelle ausgegeben werden sollte: „Es stellt sich die Frage, ob man das Geld nicht breiter einsetzen kann“, gab der Dorfchef zu bedenken.

Nach langen Diskussionen obsiegte schlussendlich der Vorschlag von GR Ga­briel Leitner, dem Obmann des Sportausschusses: „Ich würde sagen, wir arbeiten das genau aus“ erhielt zehn Stimmen. Ein Ausschuss soll sich mit einem Konzept für das 2018-Budget befassen. Die Frage, ob nun sein Ausschuss oder doch jener unter Obmannschaft von Bernhard Zolitsch, bei der Jugendzen­trumsobfrau Claudia Melmer als Obmannstellvertreterin tätig ist, die Arbeit übernehmen solle, wurde durch einen weiteren eindeutigen Beschluss beendet: Der Sport­ausschuss soll sich da­rum kümmern.