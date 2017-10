Von Christoph Blassnig

Lienz – Wenn statt des Folgetonhorns plötzlich an allen Einsatzfahrzeugen die Autohupen auf Dauerton laufen, ist es ernst für Leib und Leben. Die Brandbekämpfer verlassen sofort das Gebäude. Alle Gerätschaften bleiben in den Flammen zurück. Es gilt von außen zu retten, was zu retten ist, und ein Überschlagen des Feuers auf Nachbarhäuser durch Funkenflug zu verhindern.

Das Hofer’sche Stiftungshaus in der Schweizergasse war Schauplatz der diesjährigen Haupt- und Abschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Lienz. 51 Mann plus Kommandant sind mit ihren Fahrzeugen zu einem angenommenen Brand mit starker Rauchentwicklung aus dem Dach des alten Gebäudes angerückt. Im Jahr 1932 haben hier tatsächlich einmal Flammen herausgeschlagen. In dem Gemäuer war vor Jahrzehnten das Altenheim untergebracht, bevor es als Außenstelle für Langzeitpatienten des Bezirkskrankenhauses diente. Aktuell sind ein Kindergarten, das Eltern-Kind-Zentrum, der Sozialsprengel und andere Einrichtungen in Miete untergebracht. Eigentümer ist die Stadtgemeinde.

„Wir haben uns dieses Jahr bewusst ein etwas anderes Objekt mitten im eng verbauten Stadtkern ausgesucht, um für den Ernstfall zu üben“, erklärte Hauptbrandinspektor Richard Stefan. Er zeigte sich mit dem Verlauf der Übung „bis auf ein paar Kleinigkeiten“ zufrieden. „Dazu sind Übungen da: Aufzeigen und Verbessern.“ Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser verwies auf alte metallene Brandschutzklappen, die vor den Fenstern eines Nachbarhauses geschlossen werden hätten können. Zwei rote Druckknopf-Brandmelder stellten sich als ohne Funktion heraus. Eine Mängelliste wird erstellt werden.

Tatsächlich wäre der Dachstuhl des Gebäudes in der Schweizergasse eine Herausforderung und ein Brand würde sich in Minuten zum Großeinsatz auswachsen, bei dem auch umliegende Feuerwehren nachalarmiert werden müssten: freies Gebälk, direkt darauf eine einfache Holzhaut, mit einer Blecheindeckung versiegelt. „Das brennt wie Zunder“, meinte auch Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bei der anschließenden Besichtigung. Immerhin sei das Gebäude außerhalb der Geschäftszeiten nicht bewohnt. Und doch sind die Anfälligkeiten offensichtlich: Auch der zweite Fluchtweg durch das Nachbarhaus führt erst über hölzerne Stiegen auf die Straße.

„Hinzu kommen die mehr als beengten Platzverhältnisse rundherum“, wandte sich Kommandant Stefan an seine Mannschaft. Straßensperren waren einzurichten, eine Wasserfassung aus der Isel mit langen Schlauchwegen zu den Tankwagen notwendig. Der Innenhof, unter dem eine Tiefgarage liegt, ist nicht sicher tragfähig genug für die schweren Einsatzfahrzeuge. Die Drehleiter musste deshalb von der engen Schweizergasse aus operieren. „In solchen Fällen werden wir nächstes Jahr unsere Schlagkraft durch die neue Drehleiter deutlich verbessern können“, versprach Stefan. Die Leiter kann geknickt werden und die Gondel fährt aus. „30 Prozent mehr Leistung sind realistisch.“

Bei der Übung mussten die Rettungstrupps mit schwerem Atemschutz auch über herkömmliche Leitern in die Höhe gelangen und sich gegenseitig sichern. Zahlreiche Personen und eine große Kinderschar könnten hier im Ernstfall betroffen sein. „Wir hoffen, dass nie etwas passiert“, erklären die Verantwortlichen.

Mit Reservisten und Jugend zählt die Feuerwehr Lienz rund 150 Personen. Nachwuchssorgen habe man nicht, heißt es, komme doch ein Drittel aus der eigenen Jugendarbeit. 358 Einsätze sind im heurigen Jahr bisher geleistet worden.