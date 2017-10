Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Gut besucht, modern und mit einer großen Portion Selbstironie feierten Tirols Protestanten mit vielen Gästen gestern in der Messe Innsbruck 500 Jahre Reformation. Auch Martin Luther (verkörpert von Johannes Modeß) tauchte per Videobotschaft auf, warf durchaus kritische Fragen zur Situation der evangelischen Christen in Tirol auf.

Denn die Geschichte der Protestanten, gerade zu Zeiten von Luther, ist in Tirol mitunter eine düstere. Michael Bünker, österreichischer Bischof der Evangelischen Kirche A.B., erinnerte in seiner Festrede an die zahlreichen Vertriebenen. Etwa an Terese Klocker, die von Mayrhofen bis nach Chile flüchtete. „In Städten wie Schwaz, Hall und Rattenberg wurden Aufstände brutal niedergeschlagen.“

Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich froh, dass das Zusammenleben zwischen Katholiken und Protestanten inzwischen ein völlig anderes ist. „Ich bedauere das vergangene Leid und Elend, das meine Vorgänger im Laufe des halben Jahrtausends zugelassen haben, sehr.“ Umso wichtiger sei heute gegenseitiger Respekt. „Ich sage auch: Die evangelische Kirche ist in Tirol unverzichtbar“, fügte Platter hinzu.

Mehr als 600 Gäste waren gestern Nachmittag in die Messe Innsbruck gekommen, um zu singen und zu diskutieren.

Dass die Reformation in Tirol überhaupt gefeiert wird, liegt auch an dem Aufschwung, den die Protestanten ab Mitte des 18. Jahrhunderts verzeichneten. „1875 wurden die Gemeinden Meran und Innsbruck gegründet, 1906 die Christuskirche gebaut. Da verzeichneten wir bereits 2700 Evangelische in Tirol“, erzählte Bünker. Heute sind es acht Gemeinden mit 12.000 Mitgliedern.

„Es sind große Schritte getan. Es freut mich, dass die Reformationsfeierlichkeit in der Ökomene Tirol so große Resonanz findet“, sagte Bünker. Aber es solle noch weiter gehen – schließlich brauchten sich die katholische und die evangelische Kirche gegenseitig.