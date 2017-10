Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Auch ein kleines Fotobüchlein hat es am Sonntag auf den Patscherkofel geschafft. Es ist voll mit Hochzeitsfotos. Im Brautkleid hat die Frischvermählte damals ihre Skischwünge am Kofel gezogen. Danach ging's zum Hochzeitsessen ins Schutzhaus. Das Brautpaar sind Annelies und Norbert Kanz. Ihre Fotos entstanden hier heroben nahe der Bergstation der Patscherkofelbahn. Am Sonntag ließen sie diese — wie auch andere — Erinnerungen mit der Pendelbahn hochleben. Die letzte Fahrt mit der beinahe 90 Jahre alten Bahn wollten sie auf keinen Fall verpassen. Ein bisschen Wehmut ist dabei nicht zu überhören.

Extra aus Silz ist Erich Hasl­wanter angereist, um der ehrwürdigen Dame auf dem Innsbrucker Hausberg einen letzten Besuch abzustatten, bevor sie ausgemustert und am 15. Dezember durch eine neue Einseilumlaufbahn ersetzt werden soll. „Ein Stück Heimat geht schon verloren", sagt der ehemalige Seilbahner, der 45 Jahre lang Geschäftsführer der Bergbahnen im Kühtai war: „Aber es kommt auch ein neues Stück Heimat dazu."

Nahezu überrannt wurde die Patscherkofelbahn in den vergangenen Tagen. Das spätherbstliche Traumwetter tat sein Übriges dazu. Viele kamen aber auch aus Nostalgie. Um sich zu verabschieden. Manche kamen sogar täglich. Viele davon konnte Alpenvereins-Schutzhaus-Pächter Markus Weber willkommen heißen: „In den vergangenen zwei Wochen war fast jeder Tag wie ein Sonntag für uns." Der Alpenverein hatte sich bis zuletzt heftigst gegen die neue Bergstation gewehrt. Weil sie zu nahe am Schutzhaus gebaut werde, so die Kritik. Eine verlorene Abstimmung und eine hohe Ausgleichszahlung später hätten sich die Wogen nun etwas geglättet, sagt Weber. Viele, die raufkommen, seien von der Dimension der Station entsetzt, sagt Weber: „Aber nicht jeder von ihnen ist auch gegen die neue Bahn." Er selbst glaubt durch den Neubau an eine Stärkung des Sommertourismus. Beim Schutzhaus werde ab Frühjahr 2018 eine neue, nordwestseitige Terrasse gebaut, auch im Inneren wird umgebaut: „Das Schutzhaus wird aber das Schutzhaus bleiben." Während sich die Pendelbahn für immer verabschiedet, tun Weber und sein Team das nur bis zur geplanten Eröffnung der neuen Bahn am 15. Dezember. Zum Abschluss der Sommersaison stehen Schweinsbraten, faschierte Laibchen und Bandnudeln „à la casa" auf der Tageskarte.

Das lässt sich auch der Obmann der Igler Agrargemeinschaft schmecken. Ein letzter Familienausflug mit der Bahn — das treibt Karl Zimmermann trotz Schneeeinbruchs auf den Patscherkofel. Das Wetter habe aber auch seine gute Seite, lächelt Zimmermann. Dann lenke die Landschaft nicht so sehr von der Bahn ab. Hunderte Male sei er mit ihr unterwegs gewesen — auf sie sei immer Verlass gewesen, sagt er: „Man muss aber offen für Entwicklung sein — wir sind für die neue Bahn."

Draußen, gut eingepackt, blicken Florian Weber und Patricia Höger auf die beeindruckende Bergstation-Baustelle. Auf der auch am Sonntag gearbeitet wird. Die beiden verspüren einen leichten Abschiedsschmerz.

„Das ist die letzte Fahrt." Diesen Satz hört man während der Talfahrt des Öfteren. Die Touristen, die das verstehen, bekommen große Augen. Einige davon machen vielleicht auch deshalb ein Selfie mehr als sonst. Rund 450 Gäste verzeichnet die Geschäftsführung am Schlusstag. Um 17.30 Uhr fahren dann die letzten ins Tal. Diese Karten waren im Vorfeld verlost worden. Zuvor gibt es noch ein Abschiedsessen am Berg. Dann folgt das Unausweichliche: ein letztes Mal Umsteigen bei Heiligwasser, ein letztes Mal klappert die Schiebetür in der Talstation. Pfiat di, alte Pendelbahn.