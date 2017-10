Kufstein – Zum Abschluss des Übungsjahres präsentiert sich die Freiwillige Feuerwehr Kufstein am Donnerstag, 26. Oktober, im Rahmen der Leistungsschau „Feuerwehr Hautnah“ der Bevölkerung. Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände und Aufgaben, die man sonst nur aus der Ferne kennt, können bei dieser Gelegenheit aus nächster Nähe betrachtet werden. So werden Interessierte von 13 bis 16 Uhr am Unteren Stadtplatz in Kufstein unter anderem eingeladen, mit einem hydraulischen Rettungsgerät eine Autotüre aufzuspreizen. Aber auch die Kraft eines Überdrucklüfters kann am eigenen Körper verspürt werden und besonders Mutige können im Korb der Drehleiter ganz nach oben fahren.

Mannschaft und Führungskräfte der Feuerwehr stehen für Fragen und Hintergrundinfos gerne zur Verfügung. „Vor zwei Jahren haben wir das zum ersten Mal gemacht, es sind viele Besucher gekommen und die Leistungsschau ist relativ gut angekommen“, erklärt Kufsteins Feuerwehrkommandant Gerhard Grießer. Da ein Großteil der Einsätze über „stille“ Page­r erfolge, würde die Bevölkerung von der Leistung der Kufsteiner Feuerwehr auch nicht allzu viel mitbekommen. Trotzdem sei man fast jeden Tag einsatzmäßig unterwegs. Daher sei es ein Anliegen der Feuerwehr, sich auf diesem Weg in der Öffentlichkeit zu präsentieren. (mm)